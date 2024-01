Muzycy protestują przeciw sztucznej inteligencji. Groźba wielkiego strajku

W poniedziałek 22 stycznia rozpoczną się negocjacje muzyków z AMPTP. Tego samego dnia zostanie podjęta decyzja w sprawie strajku ostrzegawczego. AFM domaga się ochrony przed sztuczną inteligencją, podwyżek płac, poprawy opieki zdrowotnej, warunków pracy i płatności rezydualnych za treści w streamingu.

Na czynsz i emeryturę muzyka

Prezes i główny negocjator AFM, Tino Gagliardi, powiedział CNN, że związek „jest gotowy na wszystko, co jest konieczne, aby uzyskać to, czego potrzebujemy i polepszyć życie muzyków”. — W 2023 roku nasi muzycy zgodzili się na obniżkę wynagrodzeń ze względu na zmianę modelu biznesowego i sposobu dystrybucji naszego produktu. Trzeba to naprawić, aby nasi ludzie mogli nadal kupować pieluchy, płacić czynsz, spłacać kredyty hipoteczne i mieć godną emeryturę – mówił Gagliardi.

AFM ma 70 tys. członków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Członkami stowarzyszenia są muzycy pracujący w orkiestrach, zespołach, klubach i teatrach, oraz twórcy ścieżek dźwiękowych na potrzeby filmu, telewizji i reklam. AMPTP przekazało CNN oświadczenie, że „nie może się doczekać produktywnych negocjacji z federacją. Ich celem będzie zawarcie porozumienia zapewniającego branży aktywny rok i uznającego wartość, jaką muzycy wnoszą do kina i telewizji”. Muzycy nie spodziewają się po nich niczego dobrego.

Protest AFM ma miejsce po strajkach w 2023 r. zorganizowanych przez Writers Guild of America (WGA) i Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Strajk WGA trwał prawie 5 miesięcy, protest SAG-AFTRA , 4 miesiące.