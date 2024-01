Chiński gigant zaspał w sztucznej inteligencji. Ale nie on jeden ma problem

Nie wszystkie chińskie koncerny technologiczne mają opóźnienia we wdrażaniu generatywnej AI. Bardzo zaawansowany projekt realizuje choćby internetowy gigant Baidu, który rozwija system o nazwie Ernie Bot. Porównywalny jest on z modelem GPT-4 od OpenAI i już – w ciągu zaledwie kilku miesięcy – zdołał przyciągnąć przeszło 100 mln użytkowników.

Z opóźnieniem do wyścigu AI dołączył też inny technologiczny potentat – Elon Musk. Choć to on zakładał i hojnie finansował OpenAI, to – po tym jak wycofał się z tego projektu w 2018 r. – najwyraźniej nie docenił szans na dynamiczny rozwój tej technologii.

Musk wypuścił AI z rąk

Boom na ChatGPT zaskoczył go. Sukces OpenAI był dla niego bolesny, bo już bez niego na pokładzie. Kontrowersyjny miliarder zareagował więc apelem o moratorium na prace nad sztuczną inteligencją i zwiększenie kontroli nad takimi systemami. Wielokrotnie dawał też do zrozumienia, że kapitałowe zaangażowanie w tę firmę przez Microsoft to nie najlepsze rozwiązanie dla ludzkości. Musk w wielu wypowiedziach wskazywał, że AI może być groźniejsza nawet od bomby atomowej.

Gdy Musk pomstował, w laboratoriach jego spółek opracowywano już algorytmy, które byłyby w stanie rzucić wyzwanie systemom OpenAI. I on dołączył więc do wyścigu w budowaniu generatywnych systemów AI. Ostatnio głośno zrobiło się o tym, że xAI – start-up Elona Muska zajmujący się właśnie sztuczną inteligencją – chce pozyskać nawet do 6 mld dol. na rozwój (w efekcie wycena tej firmy skoczyłaby do 20 mld dol.). Dzięki temu bot Grok (opracowany przez inżynierów Muska) skutecznie miałby walczyć z takimi potentatami jak właśnie Microsoft czy Google.

Uruchomiony kilka miesięcy temu Grok, określany jako konkurent ChatGPT i Barda, ma dostęp do danych gromadzonych przez serwis X (dawny Twitter). Na razie udostępniony został subskrybentom serwisu X Premium+.