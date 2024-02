Chińczycy skopiowali SpaceX. Wprowadzają rakiety wielokrotnego użytku

Technologia stworzona i wykorzystywana przez SpaceX Elona Muska umożliwiła firmie zdominowanie światowego przemysłu wystrzeliwania satelitów. Teraz zyskuje naśladowców.



Reklama

Pekiński start-up Orienspace, który w zeszłym miesiącu przeprowadził swój pierwszy start rakiety jednorazowego użytku, opracowuje teraz rakietę Gravity-2 wielokrotnego użytku. - Spodziewamy się, że jej dziewiczy lot odbędzie się pod koniec 2025 lub na początku 2026 r. – powiedział Yao Song, współzałożyciel i współdyrektor naczelny, w wywiadzie dla Bloomberga.

Kosmiczny przełom

Inna chińska firma pracująca nad możliwością ponownego wykorzystania rakiet to Beijing Interstellar Glory Space Technology, start-up znany jako i-Space, który przeprowadził test w grudniu. Z kolei spółka zależna państwowego China Aerospace Science and Industry Corp. przeprowadziła w zeszłym miesiącu test pionowego startu i lądowania swojej rakiety wielokrotnego użytku Kuaizhou.

Czytaj więcej Globalne Interesy Chiny rzucają wyzwanie Muskowi. Ich globalny internet ma być lepszy od Starlinka GalaxySpace – pod taką nazwą kryje się projekt satelity z rozkładanymi panelami słonecznymi, który ma usprawnić łączność internetową. Prywatna chińska firma z sektora kosmicznego oferuje bardzo dużą moc transmisji.

Rakiety wielokrotnego użytku zmieniają dostęp do przestrzeni kosmicznej, ponieważ pozwalają firmom na wielokrotne wykorzystywanie urządzenia. Rakieta wynosił ładunek na orbitę okołoziemską, a następnie wraca na Ziemię, lądując pionowo na powierzchni lub w oceanie. Szczytem osiągnięć w tej dziedzinie jest licząca 130 metrów wysokości wraz ze statkiem rakieta Starship, która ma latać na Księżyc, a nawet na Marsa (zbliża się czas jej trzeciego testu). Należąca do Muska SpaceX pozostaje zdecydowanie światowym liderem, ale założona przez Jeffa Bezosa firma Blue Origin planuje wystrzelenie w tym roku rakiety wielokrotnego użytku New Glenn, co przyniesie Ameryce wewnętrzną konkurencję.