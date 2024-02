To rewolucja. Treści i obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję będą oznaczane

Firma Meta podkreśla iż od uruchomienia Meta AI bardzo realistyczne i przypominające do złudzenia obrazy stworzone za pomocą takich narzędzi są oznaczane, tak aby inni użytkownicy wiedzieli, że są wytworzone przez sztuczną inteligencję. Teraz jednak firma współpracuje z partnerami branżowymi nad wypracowaniem wspólnych standardów technicznych identyfikacji treści stworzonych przez AI, w tym wideo i audio.

W nadchodzących miesiącach Meta zacznie oznaczać obrazy i zdjęcia publikowane na Facebooku, Instagramie i Threads, jeśli wykryje, że zostały wygenerowane przez AI.

Polityczna dezinformacja w Ameryce

To efekt niedawnych wydarzeń jak choćby stworzonego przez sztuczną inteligencję nagrania przypominającego do złudzenia głos prezydenta USA Joe Bidena, który zniechęcał do udziału w demokratycznych prawyborach w stanie New Hampshire. Wcześniej stworzone przez oprogramowanie wizerunki znanych aktorów np. Toma Hanksa były bez ich wiedzy i zgody wykorzystywane w reklamach.

Meta obecnie współpracuje z partnerami branżowymi w celu uzgodnienia wspólnych standardów technicznych, które sygnalizowałyby, że dana treść publikowana na platformie została stworzona przy użyciu AI. Możliwość wykrycia takich sygnałów pozwoli na oznaczenie obrazów i zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję na Facebooku, Instagramie i Threads. Obecnie firma intensywnie pracuje nad tym rozwiązaniem, aby w kolejnych miesiącach móc wprowadzić je we wszystkich językach wspieranych przez każdą z aplikacji.