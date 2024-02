Czarnoskórzy hitlerowcy i założyciele USA. Google przesadziło z poprawnością

Wyniki generowane przez modele AI często były dyskryminujące i niesprawiedliwe wobec jednostki lub grupy ze względu na płeć czy pochodzenie etniczne. Google tak mocno „zaszczepił” jednak poprawność polityczną w swoim bocie Gemini, że ten – generując obrazy – celowo umieszcza w nich (prawdopodobnie na zasadzie swego rodzaju parytetu) osoby o różnych kolorach skóry, czy odmiennej płci. Serwis The Verge udowodnił właśnie, że w konsekwencji dochodzi do paradoksalnych wręcz sytuacji.

Kobiety w mundurach Wermachtu

Bot od Google został poproszony o stworzenie obrazów przedstawiających tzw. Ojców Założycieli, jak określa się sygnatariuszy amerykańskiej Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji Stanów Zjednoczonych (m.in. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, czy George Washington), a Gemini przedstawił wizerunek grupę mężczyzn, wśród których znalazła się osoba czarnoskóra. Jeszcze większe zaskoczenie wzbudził rysunek stworzony przez bota , który miał pokazać nazistowskich żołnierzy z czasów II wojny światowej. AI zaprezentowała kobiety w mundurach Wehrmachtu, w tym Azjatkę, a także czarnoskórego żołnierza w hełmie z symbolem przypominającym swastykę. Podobnie było, gdy miał wygenerować XIX-wieczny amerykańskich senatorów – pokazał Indian, czarnoskóre kobiety i Azjatę.

Były pracownik Google: dyskryminacja białych

Jak się okazuje nie jest to odosobniony przypadek. Modele AI od Google już od pewnego czasu dyskryminują białych. Tak przynajmniej twierdzi jeden z byłych pracowników koncernu, który na platformie X napisał, iż „trudno jest przekonać Google Gemini do uznania istnienia białych ludzi”, a generowane przez bota obrazy nazwał „żenującymi”. Prosił on AI o wyświetlenie zdjęcia Szwedki i Amerykanki. „W przeważającej mierze lub wyłącznie pokazywane były osoby kolorowe” – tweetował zbulwersowany były pracownik Google.