Celem przedsięwzięcia jest pozyskiwanie helu-3. To tzw. izotop księżycowy, który miałby posłużyć jako paliwo przyszłości. Ten lekki, stabilny izotop helu z dwoma protonami i jednym neutronem, na Ziemi występuje niezwykle rzadko, choć jest – szczególnie dla przemysłu zbrojeniowego, czy medycznego – niezbędny. Wykorzystuje się go m.in. w obrazowaniu medycznym (rezonans magnetyczny), informatyce kwantowej, czy astrofizyce.

Izotop cenniejszy niż złoto

Dostępność helu-3 na naszej planecie szacuje się na 1,37 części na milion w stosunku do całego helu. W dużych ilościach występuję on natomiast właśnie na Księżycu – jest go nawet 100 milionów razy więcej niż na Ziemi. Stąd ceny księżycowego izotopu są kosmiczne. Ledwie litr kosztuje 2,5 tys. dol. Niewielki globalny rynek helu-3 wart był w 2022 r. ok. 378 mln dol. Według analityków w 2032 r. będzie to już poziom niemal 890 mln dol. Prognozy te mogą stać się jednak nieaktualne dzięki przedsięwzięciu Interlune.

Jak twierdzi Rob Meyerson, jeden z założycieli start-upu i były prezes Blue Origin, na Księżyc wysłany zostanie specjalny pojazd wydobywczy. I stanie się to już w ramach jednej z nadchodzących komercyjnych misji wspieranych przez NASA. W rozmowie z „Ars Technica” nie zdradził szczegółów lotu, ale wyjawił, iż plan jego firmy zakłada utworzenie pilotażowej instalacji na Księżycu w ciągu czterech najbliższych lat. Wydobycie ruszyłoby w tym scenariuszu na przełomie dekad.

Wielkie nazwiska wesprą kopalnię na Księżycu

Za innowacyjnym przedsięwzięciem kryje się grupa ekspertów z branży, w tym główny architekt Blue Origin Gary Lai, czy Harrison H. Schmitt, astronauta Apollo 17. Na pokładzie start-upu jest też James Antifaev, który pracował dla koncernu Alphabet nad balonem Loon (chodziło o budowę sieci internetowej, odpowiednik rozwijanego przez Elona Muska satelitarnego projektu Starlink). Interlune na razie zbiera fundusze. Ostatnio zainwestowały w niego 18 mln dol. fundusze VC, w tym Seven Seven Six, firma założona przez Alexisa Ohaniana, współtwórcę Reddit.