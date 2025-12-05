Z tego artykułu się dowiesz: Co wyróżnia DraculaLand na tle innych parków rozrywki w Europie?

Rumunia buduje technologicznego giganta za miliard euro – park rozrywki i gigantyczne centrum technologiczno-biznesowe, które ma powstać pod Bukaresztem, to projekt prywatnego inwestora. Park tematyczny, bazujący na legendzie hrabiego Draculi, miałby przyćmić inne tego typu obiekty w Europie i podgryźć Disneyland. Plany są ambitne, bo – wedle zapowiedzi – kompleks ma „trwale zmienić nie tylko turystyczny, ale i technologiczny krajobraz Europy Środkowo-Wschodniej”.

Cyfrowy bliźniak i tokeny DraculaCoin

DraculaLand to nie tylko park rozrywki, ale potężny hub dla branży gamingowej, sztucznej inteligencji i luksusowego handlu. Poza instalacjami rozrywkowymi umiejscowione zostaną tam akcelerator start-upów i centrum technologiczne w dziedzinie gier wideo oraz AI. Uruchomiony zostanie też tzw. cyfrowy bliźniak parku – w metaverse.

DraculaLand ma być zlokalizowany w odległości zaledwie 20 minut jazdy od centrum rumuńskiej stolicy i kwadrans od lotniska Otopeni. To wielki projekt Dragoșa Dobrescu, założyciela Monolit Development – ten po trzech dekadach dyskretnej działalności deweloperskiej wyszedł z cienia, ogłaszając projekt o niespotykanej dotąd w regionie skali. DraculaLand ma być największym kompleksem rozrywkowo-technologicznym w Europie, rozciągającym się na imponującym obszarze 160 hektarów. Tym bardziej, że projekt zrywa z wizerunkiem tradycyjnego lunaparku, stawiając na synergię świata fizycznego z cyfrowym. W jego sercu znajdzie się co prawda gigantyczny park rozrywki o powierzchni 780 tys. mkw. z sześcioma strefami tematycznymi i ponad 40 atrakcjami, ale to zaplecze technologiczne ma stanowić o jego unikalności.

Inwestycja jest wyraźnym sygnałem, że Rumunia chce walczyć o pozycję lidera w sektorach nowych technologii. Twórcy DraculaLand zapowiedzieli stworzenie równoległego metawersum, zbudowanego w oparciu o silnik Unreal Engine 5. Ma on umożliwić użytkownikom z całego świata zdalną interakcję z parkiem. Ekosystem ten będzie napędzany przez natywny token DraculaCoin oraz technologię NFT, a personalizacja doświadczeń ma odbywać się przy ścisłym udziale sztucznej inteligencji.