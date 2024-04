Po drugie, technologia okazała się zawodna i w 2022, jak podają serwisy Gizmodo i The Information, aż 70 proc. transakcji wymagało weryfikacji przez ludzi, podczas gdy Amazon stawiał sobie za cel maksymalnie 5 proc. operacji wymagających sprawdzenia. W efekcie technologia okazała się zbyt droga dla Amazona.

Skaner w wózku sklepowym zastąpi AI

Zamiast Just Walk Out Amazon wdroży teraz w większości sklepów opcję Dash Carts. Działa ona podobnie do znanych choćby z niektórych sklepów Tesco koszyków z wbudowanym skanerem i ekranem. Rozwiązanie to jest bardziej niezawodne niż stosowana dotychczas przez Amazon Fresh technologia.

Technologia Just Walk Out zostanie jednak utrzymana w niektórych sklepach Amazon Fresh w Wielkiej Brytanii i w niektórych sklepach Amazon Go.

Oczywiście to nie jest tak, że 1000 pracowników w Indiach faktycznie udawało sztuczną inteligencję. Ich rola, poza weryfikacją transakcji, polegała na odpowiednim oznaczaniu nagrań, tak by wspomóc uczenie maszynowe i rozwijać sztuczną inteligencję poprzez karmienie jej odpowiednimi danymi. Jednak utrzymujący się wysoki poziom transakcji wymagających weryfikowania przez człowieka dowodzi, że system po prostu się nie sprawdzał na masową skalę.