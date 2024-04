Czytaj więcej Technologie Sztuczna inteligencja może doprowadzić do wymierania języków. Polski jest zagrożony? Fiński start-up Silo AI buduje duży model językowy (LLM) – system sztucznej inteligencji, który ma być odpowiednikiem popularnego ChatGPT. Wyróżniać ma jednak się tym, że lepiej będzie rozumiał mniej popularne języki europejskie.

Ale inne wyzwanie dla sektora to zahamowanie zużycia wody. Microsoft, która intensywnie inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji, ujawnił w ub. r., że w latach 2021-2022 zapotrzebowanie na wodę w koncernie wzrosło o 34 proc. Firma zużyła jej 6,4 mln m sześc., a więc tyle co w 2,5 tys. basenów olimpijskich. Samo szkolenie ChatGPT-3 pochłonęło aż 700 tys. l wody. Ów cenny ziemski zasób może więc kurczyć się w zastraszającym tempie wraz z rozwojem botów. Ekolodzy, by uzmysłowić z jakim zjawiskiem mamy do czynienia, wyliczają, iż wymiana ledwie kilkudziesięciu zdań z chatbotem generuje zapotrzebowanie na pół litra wody.