Wysoka kara dla serwisu X w Europie. Będzie zemsta USA?

Aktualizacja: 05.12.2025 19:10 Publikacja: 05.12.2025 14:56
Komisja Europejska uderzyła w biznes społecznościowy Elona Muska
Foto: Bloomberg
Kara wynika z ustawy o usługach cyfrowych (DSA), a jak wyjaśnia Komisja Europejska w komunikacie, używanie przez firmę X „niebieskiego znacznika wyboru” dla „zweryfikowanych kont” wprowadza użytkowników w błąd. Narusza to obowiązek platform internetowych wynikający z DSA, który zabrania stosowania oszukańczych praktyk w usługach.
W przypadku należącej do miliardera Elona Muska platformy X każdy może zapłacić za uzyskanie statusu „zweryfikowanego”, bez konieczności rzetelnej weryfikacji przez firmę, kto stoi za kontem, co utrudnia użytkownikom ocenę autentyczności kont i treści, z którymi wchodzą w interakcję.
– To naraża użytkowników na oszustwa, w tym podszywanie się pod inne osoby, a także inne formy manipulacji ze strony złośliwych podmiotów – czytamy w komunikacie. Chociaż DSA nie nakłada obowiązku weryfikacji użytkowników, wyraźnie zabrania platformom internetowym fałszywego twierdzenia, że użytkownicy zostali zweryfikowani, gdy taka weryfikacja nie miała miejsca. Jest to pierwsza decyzja o niezgodności z przepisami na mocy ustawy o usługach cyfrowych.
Drugi wątek to brak przejrzystości w polityce reklamowej X. Dostępne bazy reklam mają kluczowe znaczenie dla badaczy i społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wykrywania oszustw, hybrydowych kampanii, skoordynowanych operacji informacyjnych i fałszywych reklam. X ma tymczasem szereg barier dostępu, jak nadmierne opóźnienia w przetwarzaniu, które podważają cel baz reklam. W przypadku reklam X brakuje również kluczowych informacji, takich jak treść i temat reklamy, a także podmiot prawny, który ją finansuje. Utrudnia to badaczom i opinii publicznej niezależną ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z reklamą internetową.
Komisja argumentuje, że X nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z DSA w zakresie zapewnienia dostępu do danych publicznych platformy. Na przykład warunki świadczenia usług zabraniają uprawnionym badaczom niezależnego dostępu do jej danych publicznych, w tym poprzez tzw. scraping. Ponadto procedury dostępu badaczy do danych publicznych w firmie X nakładają niepotrzebne bariery, skutecznie utrudniając badania nad szeregiem zagrożeń systemowych w Unii Europejskiej.
18 grudnia 2023 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy X mógł naruszyć DSA w obszarach związanych z rozpowszechnianiem nielegalnych treści oraz skuteczności środków podjętych w celu zwalczania manipulacji informacjami, w związku z czym dochodzenie jest nadal w toku.
Nie wiadomo, czy USA nie zemszczą się teraz za ukaranie platformy X, mimo że relacje Elona Muska z Donaldem Trumpem pogorszyły się. Wiceprezydent USA J.D. Vance ostrzegł w czwartek Komisję Europejską przed nałożeniem kary. Stwierdził, że Unia powinna wspierać wolność słowa, a nie atakować amerykańskie firmy bez powodu. W zeszłym roku KE rozpoczęła w ramach DSA sześć dochodzeń wobec platformy X, w tym w sprawie rozpowszechniania nielegalnych treści i manipulowania informacjami.
Źródło: rp.pl
