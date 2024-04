Mark Zuckerberg rzuca wyzwanie ChatGPT. „Wstrząśnie światem sztucznej inteligencji”

Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka i twórca koncernu Meta, podał, że Llama 3 zawiera modele językowe 8B i 70B (z 8 i 70 mld parametrów), które mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Firma zapewnia, że jej sztuczna inteligencja wykazuje imponującą wydajność „w szerokiej gamie branżowych testów porównawczych” i oferuje nowe możliwości, w tym „ulepszone rozumowanie”. Eksperci mówią jednak wprost: to najpotężniejszy jak dotąd duży model typu open source. „Llama 3 wstrząśnie światem sztucznej inteligencji” – podaje na blogu platforma Anakin.AI.

Czym jest nowy model sztucznej inteligencji od Mety

Model 8B to ulepszony następca Llama 2, porównywalny z GPT-3,5 od OpenAI. Z kolei 70B to zaawansowane narzędzie, najwyższej klasy model AI, który może rywalizować z Gemini 1.5 Pro, a przewyższa choćby Claude Large. A na tym nie koniec, bo Zuckerberg już zapowiedział aktualizacje dla Meta AI, inteligentnego asystenta AI, dzięki którym bot ma być szybszy i bardziej dostępna dla użytkowników.

Meta oddała wreszcie Llamę 3 w ręce społeczności. W efekcie ten jeden z najpotężniejszych modeli LLM wkrótce dostępny będzie na platformach AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Vertex AI, a także Hugging Face, Snowflake, czy IBM WatsonX, Databricks i NVIDIA. Mark Zuckerberg podkreśla, iż celem Mety jest odpowiedzialne rozwijanie Llamy 3. Obejmuje to wprowadzenie nowych narzędzi prywatności i bezpieczeństwa w postaci Llama Guard 2, Code Shield i CyberSec Eval 2. A na tym nie koniec, bo koncern informuje, że w nadchodzących miesiącach można spodziewać się wprowadzenia nowych opcji, w tym dłuższych okien kontekstowych i zwiększonej wydajności.

Najinteligentniejszy bezpłatny asystent AI

Zuckerberg przekonuje, że dzięki inżynierom firmy i ich najnowszym osiągnięciom, Meta AI jest obecnie najinteligentniejszym asystentem AI, z którego można korzystać bezpłatnie. Konkurent dla ChatGPT, który dostępny jest w aplikacjach Meta, może np. pomóc użytkownikom w zaplanowaniu obiadu na podstawie tego, co mają w lodówce, czy wesprzeć ich w nauce do testu. Ale Meta AI można używać m.in w kanałach, czatach, czy wyszukiwaniu. Sztuczna inteligencja ma za zadanie wspierać użytkowników w wykonywaniu zadań i uzyskiwaniu dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, bez konieczności opuszczania używanej aplikacji.