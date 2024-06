Potęga i monopol tej firmy budzą już wielki niepokój. Współzałożycielem był Polak

Jen-Hsun Huang, bo tak się naprawdę nazywa, urodził się na Tajwanie w 1963 roku. Jako dziecko trafił z rodzicami do Tajlandii, ale ci wysłali go wraz z bratem do wuja w USA. Rodzina przez pomyłkę zamiast do zwykłej podstawówki wysłała go do szkoły poprawczej dla dzieci z problemami. W Oneida Baptist Institute codziennie szorował toalety w trzypiętrowym akademiku, dzieląc pokój z niepiśmiennym 17-latkiem pokrytym tatuażami i bliznami po nożach. Potem uczęszczał do Aloha High School na obrzeżach Portland w stanie Oregon, dorabiając jako zmywacz i kelner w sieciowej restauracji Denny's. Zdobył stopnie inżynierskie na Oregon State University i Stanford University. Potem pracował dla AMD, gdzie był projektantem mikroprocesorów oraz dla LSI Logic Corporation.

Źródła sukcesu Nvidii

Kiedy zakładał Nvidię, matka błagała go, by zamiast tego „wziął się za porządną pracę”. Teraz jego majątek jest wyceniany na 100 mld dol. Ale łatwo wcale nie poszło, a historia Nvidii przypomina jazdę roller coasterem. Pierwszym produktem Nvidii była karta graficzna, ale jej sprzedaż okazała się porażką i konieczne było zwolnienie połowy pracowników. Kiedy była na skraju bankructwa, postawiła na wyspecjalizowane procesory graficzne do zasilania grafiki o wysokiej intensywności ruchu do gier komputerowych i to był strzał w dziesiątkę. W 1999 roku weszła na giełdę, zyskując na boomie dotcomów, by po pęknięciu bańki dramatycznie tracić na wartości. Podobnie bolesne były lata kryzysu finansowego z lat 2008–2010 (wtedy cała firma była warta 6 mln dol.), a nawet czas załamania na rynku kryptowalut w 2022 roku, bo spółka była głównym dostawcą procesorów dla kopaczy. We właściwym momencie postawił wszystko na produkcję na rzecz sztucznej inteligencji i notowania znów poszybowały. Tym razem do stratosferycznych poziomów.

Czytaj więcej Globalne Interesy Nvidia stworzyła najpotężniejszy chip. Ma zrewolucjonizować sztuczną inteligencję Blackwell to najszybszy na świecie półprzewodnik, który „realizuje obietnicę sztucznej inteligencji dla każdej branży” – tak przedstawił najnowszy produkt Nvidii, szef firmy Jensen Huang. Szansę na supremację niespodziewanie utracił za to Apple.

Źródeł sukcesu obok szczęścia i właściwych decyzji strategicznych Huanga jest dużo więcej. Nvidia wyróżniła się stosowaniem outsourcingu produkcji chipów do partnerów, w tym TSMC w przeciwieństwie do np. Intela, który buduje swoje zakłady. Ale też sposób zarządzania, w którym jest miejsce na dyskusje, oddolne inicjatywy i nie traci się czasu – Huang wymaga, by e-maile służbowe były konkretne i nie przekraczały sześciu linijek.

Szybki rozwój Nvidii może trwać, ale pojawia się konkurencja

Analitycy zadają sobie teraz pytanie, ile jeszcze może potrwać tak imponujący rozwój firmy, którą wkrótce zaczną podgryzać inni gracze jak choćby Intel czy Meta. Z drugiej strony rynek dalej ma szybko rosnąć i może wyżywić wielu graczy.

Już w 2020 roku Huang tłumaczył: „Sztuczna inteligencja to najpotężniejsza siła technologiczna naszych czasów, która zapoczątkowała nową falę przetwarzania danych. W nadchodzących latach miliardy komputerów obsługujących sztuczną inteligencję stworzą nowy internet rzeczy, tysiąc razy większy niż obecny internet ludzi.