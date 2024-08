Chiny gonią Teslę. Chcą mieć własne roboty wyglądające i pracujące jak ludzie

Chińskie firmy zajmujące się opracowaniem i produkcja robotów humanoidalnych mają ogromne wsparcie rządu i prezydenta Xi Jinpinga, który jest zwolennikiem rozwijania „nowych sił produkcyjnych” w technologii. Miasto Pekin uruchomiło w styczniu fundusz państwowy o wartości 1,4 miliarda dolarów na robotykę. Natomiast Szanghaj poinformował w lipcu o planach utworzenia funduszu przemysłu humanoidalnego o wartości 1,4 miliarda dolarów. Roboty prezentowane na konferencji World Robot Conference w Pekinie (ponad dwa tuziny chińskich firm zaprezentowało tu właśnie humanoidalne roboty) powstały dzięki wcześniejszemu rozwojowi przemysłu motoryzacyjnego przestawionego na produkcję pojazdów elektrycznych. Bez tego, nie byłoby możliwe tak szybkie stworzenie tak wielu prototypów robotów – zwraca uwagę Reuters.

Kto produkuje humanoidy

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że roczny światowy rynek robotów humanoidalnych osiągnie 38 miliardów dolarów do 2035 roku, z prawie 1,4 miliona dostaw do zastosowań konsumenckich i przemysłowych. Oszacowano, że koszt materiałów do ich budowy spadł do około 150 000 dolarów za sztukę w 2023 roku, z wyłączeniem kosztów badań i rozwoju. „Jest duże pole do popisu, aby obniżyć koszty” — powiedział Hu Debo, dyrektor generalny Shanghai Kepler Exploration Robotics, firmy, którą współzałożył w zeszłym roku, zainspirowany humanoidalnym robotem Tesli Optimus. „Chiny specjalizują się w szybkiej iteracji i produkcji” - dodał w rozmowie z agencją Reuters. Firma Hu pracuje nad piątą wersją robota-pracownika, który ma zostać przetestowany w fabrykach. Oczekuje, że cena sprzedaży jednego robota wyniesie mniej niż 30 tys. dolarów.

Kiedy Tesla otworzyła swoją fabrykę w Szanghaju w 2019 r., chińscy urzędnicy mówili, że spodziewają się, że pionier pojazdów elektrycznych przyniesie „efekt suma” (silny konkurenta powoduje, że słabi stają się lepsi) chińskiemu przemysłowi. Robot Optimus Tesli miał podobny efekt na chińskich producentów robotów humanoidalnych, uważa Hu Debo.

Amerykański producent samochodów po raz pierwszy pokazał Optimusa w 2021 r. Elon Musk reklamował go jako wydarzenie potencjalnie „ważniejszy niż biznes pojazdów” w przyszłości. Firma Muska wykorzystuje podejście sztucznej inteligencji dla Optimusa wzorowane na jej oprogramowaniu „Full Self-Driving” dla pojazdów elektrycznych.