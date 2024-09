Gigant przegapił AI, teraz chce się ratować. „To jak przesuwanie leżaków na Titanicu”

Czytaj więcej Technologie Powstał przełomowy mikrochip sztucznej inteligencji. Sterowanie urządzeń myślami Chiny stworzyły najbardziej energooszczędny chip AI na świecie. Takie procesory mogą zmieścić się w smartfonach i umożliwić zupełnie nowe funkcje ze sterowaniem myślami włącznie.

Hutcheson powiedział „FT”, że jeśli Intelowi uda się przetrwać burzę, może osiągnąć „bardzo zyskowny stan” w 2026 lub 2027 roku, jeśli pomyślnie wdroży nowy proces produkcyjny o nazwie 18A, mający na celu tworzenie najnowszych, najnowocześniejszych chipów. – Problem w tym, że musi doczekać do tego czasu – dodał.

Kadry i fabryki w niepewności

Inwestorów niepokoją też zmiany kadrowe. W zeszłym roku Lip-Bu Tan, były dyrektor naczelny firmy Cadence zajmującej się oprogramowaniem do projektowania chipów, który wszedł do zarządu w 2022 roku, otrzymał dodatkowe obowiązki w zakresie kierowania kluczową działalnością produkcyjną firmy. W sierpniu odszedł sfrustrowany, narzekając na biurokrację, brak skłonności do ryzyka biznesowego i obecność zbyt wielu menedżerów średniego szczebla zamiast inżynierów.

Były też inne głośne odejścia. Stuart Pann, wieloletni dyrektor Intela, który po przerwie powrócił do firmy w 2021 roku, został mianowany dyrektorem działu Intel Foundry w marcu 2023 roku. Odszedł w czerwcu, aby dołączyć do start-upu Groq. Z kolei Lisa Spelman, która kierowała linią chipów Intel Xeon do centrów danych, w sierpniu została dyrektorem naczelnym producenta sprzętu Cornelis Networks.

Nadzieją koncernu jest amerykańska ustawa o chipach, uchwalona przez administrację Joe Bidena w celu wsparcia krajowego przemysłu chipów. W marcu rząd ogłosił, że Intel otrzymał dotację w wysokości 8,5 miliarda dolarów i pożyczkę w wysokości 11 miliardów na wsparcie swoich fabryk w Arizonie, Ohio, Nowym Meksyku i Oregonie, ale firma nie ma jeszcze tych pieniędzy. Koncern liczy też na nowe produkty, w tym Panther Lake i Clearwater Forest, a także procesory Lunar Lake do komputerów PC ze sztuczną inteligencją. Intel podał m.in., że „poczynił znaczne postępy w budowie silnika technologii procesowej i przywróceniu pozycji lidera produktu w kluczowych segmentach, takich jak kategoria komputerów AI”.

Wciąż rozważna jest rezygnacja lub wstrzymanie niektórych planów inwestycyjnych – twierdzi Bloomberg, cytując anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą. Intel zredukował już wydatki na wielką fabrykę w Izraelu, a na początku tego roku poinformował o przesunięciu terminu ukończenia zakładu w Ohio na koniec 2026 roku. Może też dojść do zmian w finansowaniu części fabryk, np. w Irlandii. A co z inwestycją o wartości 4,6 miliarda dolarów pod Wrocławiem? Budowa Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników Intela właśnie się rozpoczęła i fabryka ma być gotowa za trzy lata. Czeka jeszcze na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dla pomocy publicznej. Czy ta inwestycja jest w pełni bezpieczna, okaże się jeszcze we wrześniu.