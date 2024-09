Biliony dolarów dzięki algorytmom. Kto zyska najbardziej?

Generatywna sztuczna inteligencja może wywołać szybsze zmiany w globalnej gospodarce niż którakolwiek z wcześniejszych fal postępu technologicznego. Najnowsze analizy IDC wskazują, że rozwój AI w perspektywie do roku 2030 przyczyni się do wzrostu globalnej gospodarki o łącznie 19,9 bln dol. Według badania, które objęło szeroki zakres wpływów tej technologii, od przychodów zajmujących się nią firm, przez wpływ AI na wydatki konsumenckie, po potężne nakłady na infrastrukturę potrzebną do zasilania takich generatywnych systemów, działalność związana ze sztuczną inteligencją może – w perspektywie tych kilku lat – stanowić 3,5 proc. światowego PKB.

Komu sztuczna inteligencja zabierze pracę?

IDC szacuje, że do 2030 r. każdy dolar wydany na rozwiązania i usługi związane z AI będzie generował 4,60 dol. w globalnej gospodarce. To sprawia, że sztuczna inteligencja – z punktu widzenia ekonomii – stanie się potężnym akceleratorem. Świadczyć mają o tym również prognozy Top Employers Institute, z których wynika, iż do 2026 r. aż 100 mln ludzi będzie współpracować z AI przy wykonywaniu swojej pracy. Wedle analiz Coleman Parkes i SAS w samych Chinach już dziś ponad połowa pracowników korzysta z takich narzędzi codziennie, a 92 proc. firm, które używają tej technologii, zapowiada, że chce dalej inwestować w sztuczną inteligencję.

Wielu analityków zauważa, że tak samo jak AI jest epokową nadzieją na gospodarcze przyspieszenie, tak również stanowi potencjalnie jeden z kluczowych czynników ryzyka na rynku pracy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy niedawno przestrzegał, iż co trzeci z pracowników może być poważnie zagrożony zastąpieniem przez sztuczną inteligencję. Dziś może tego bezpieczeństwa nie czuć tak wyraźnie, ale wstrząs jest spodziewany. W naszym kraju jego skalę ciężko dziś prognozować.

Czytaj więcej Globalne Interesy Powtórka z internetowej bańki i krachu? „AI washing” przybiera szokujące rozmiary Sztuczna inteligencja stała się słowem wytrychem, PR-ową sztuczką, która przyciąga uwagę i pieniądze inwestorów. Skala problemu jest poważna – już mówi się bowiem o spekulacyjnej bańce, podobnej do euforii Dot-Com z przełomu wieków.

Ostatni raport firmy Personnel Service dowodzi, że tylko 3 proc. Polaków obawia się zastąpienia swojej pracy przez AI. Przy tym 16 proc. osób ma świadomość, że technologia ta może zastąpić część wykonywanych przez nich zadań. Z drugiej strony co dziesiąty zakłada, że narzędzia wykorzystujące zaawansowane algorytmy staną się istotnym wsparciem w codziennej pracy.