Polska żąda ceł na produkty z chińskich platform e-handlu. Temu i Shein na celowniku

Bruksela prosi chińskie platformy o wyjaśnienia

KE już kilka miesięcy temu zainteresowała się działaniami chińskich platform w kontekście DSA, co było reakcją na skargę złożona przez organizacje konsumenckie. Zarzucały one Temu naruszenie DSA poprzez niegwarantowanie użytkownikom „bezpiecznego, przewidywalnego i godnego zaufania środowiska online, zgodnie z wymogami prawa”. Raport ten koncentrował się na Temu i nie kierował oskarżeń pod adresem Sheina. KE skierowała pytania do obu platform. Poprosiła o dostarczenie informacji na temat tego, w jaki sposób przestrzegają tzw. mechanizmu powiadamiania i działania, który umożliwia użytkownikom oznaczanie nielegalnych produktów. Poproszono również Shein i Temu o opisanie zgodności ich interfejsów internetowych z prawem, które mówi również, że platformy powinny być zaprojektowane tak, aby nie oszukiwać i nie manipulować użytkownikami. Komisja dodatkowo poprosiła Shein i Temu o opisanie ich zgodności z przepisami wymaganymi w ustawie, takimi jak: ochrona nieletnich, przejrzystość systemów rekomendacji czy możliwość identyfikowania sprzedawców.

KE uważa, że ma prawo żądać od Sheina i Temu wypełniania szczególnych warunków, bo w myśl DSA są to VLOP-y, czyli bardzo duże platformy internetowe definiowane jako te z ponad 45 milionami użytkowników miesięcznie w UE.