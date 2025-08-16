Reklama

Twórca ChatGPT przyznaje: „AI to bańka spekulacyjna”. Chce wydać biliony

Sam Altman mierzy się z falą krytyki po premierze nowego modelu GPT-5. Zapowiedział personalizację AI i ogromne inwestycje. Przewiduje, że wkrótce chatbot będzie prowadził więcej rozmów niż cała ludzkość.

Publikacja: 16.08.2025 22:51

Sam Altman tłumaczy się z GPT-5 i zapowiada bilionowe wydatki

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Nowy GPT-5 rozczarował wielu użytkowników ChatGPT. Nie dał on aż tak dużego skoku jakości, jakiego się spodziewano. Choć jest najpotężniejszy w historii firmy OpenAI, wielu użytkowników uznało go za gorszy od poprzedników, mniej „ciepły” i mniej wspierający, a bardziej rzeczowy, czasem chłodny. Niektórzy pisali, że odpowiedzi stały się sztywniejsze, bardziej techniczne, mniej empatyczne. Pojawiło się poczucie, że nowa wersja gorzej dopasowuje się do stylu rozmówcy.

ChatGPT będzie bardziej różnorodny

Szef OpenAI spotkał się w San Francisco z dziennikarzami, by odpowiedzieć na falę krytyki po premierze GPT-5. Zbagatelizował narzekania, twierdząc, że ChatGPT jest na dobrej drodze, by prowadzić więcej rozmów dziennie niż wszyscy ludzie razem wzięci. – I trudno oczekiwać, by jedna osobowość czy styl modelu odpowiadały wszystkim tym potrzebom – tłumaczył. Jednak firma po sprzeciwie użytkowników przywróciła dostęp do wcześniejszego GPT-4o.

Altman przyznał, że przy ostatniej premierze firma popełniła błąd, nie doceniając, jak zmiana tonu modelu wpłynie na użytkowników. Zapowiedział też, że ChatGPT zyska wkrótce więcej możliwości personalizacji. – Będziemy musieli zaoferować zupełnie inne rodzaje produktów, żeby sprostać ogromnej różnorodności przypadków użycia i oczekiwań ludzi – stwierdził, cytowany przez „Wired”.

Pytany, czy w dziedzinie sztucznej inteligencji mamy do czynienia z bańką spekulacyjną, Altman odpowiedział: „zdecydowanie tak”, ale zaznaczył, że nie oznacza to, iż sama technologia nie będzie przełomowa. – Kiedy pojawiają się bańki, mądrzy ludzie przesadnie ekscytują się ziarnem prawdy. Wystarczy spojrzeć na poprzednie bańki, np. technologiczną – tam też chodziło o coś realnego. Technologia naprawdę zmieniała świat, internet naprawdę był wielką sprawą – przekonywał.

ChatGPT zadebiutował w listopadzie 2022 roku bez wielkiego rozgłosu, ale w ekspresowym tempie stał się najszybciej rosnącym produktem technologicznym w historii. Niezwykła zdolność chatbota do naśladowania ludzkiej komunikacji i rozwiązywania problemów rozbudziła nadzieje na stworzenie maszyn dorównujących inteligencją człowiekowi.

Gigantyczne inwestycje w AI. Czy to już bańka?

A za tym poszły gigantyczne wyceny firm, które się zajmują AI. OpenAI na koniec marca pozyskało 40 mld dol., a wycena firmy sięgnęła 300 mld dol.. Jeśli dojdzie do planowanej sprzedaży akcji, pozwalającej pracownikom spieniężyć udziały, wycena spółki może sięgnąć nawet 500 mld dol. Według CB Insights obecnie istnieje 498 „jednorożców” AI, czyli firm AI wycenianych na co najmniej miliard dolarów, których łączna wartość wynosi obecnie 2,7 bln dol. Aż 100 z nich powstało w 2023 roku i później. Zdaniem Altmana część wielkich inwestycji w AI okaże się chybiona – podobnie jak niektórzy inwestorzy stracili fortuny podczas budowy infrastruktury internetowej w czasach bańki dotcomów. 

Altman zapowiedział, że OpenAI prawdopodobnie wyda biliony dolarów tylko na centra danych. I to w niezbyt odległej przyszłości. – Można się spodziewać, że ekonomiści będą biadolić: to szaleństwo, to nieodpowiedzialne… A my po prostu powiemy: wiecie co? Pozwólcie nam robić swoje – mówił.

Pytany, skąd zamierza wziąć te biliony, Altman odpowiedział: – Podejrzewam, że możemy zaprojektować zupełnie nowy rodzaj instrumentu finansowego do finansowania mocy obliczeniowej – taki, którego świat jeszcze nie wymyślił. Pracujemy nad tym.

– Ktoś straci niewyobrażalną ilość pieniędzy – nie wiemy kto – ale też wielu ludzi zarobi niewyobrażalną ilość pieniędzy – stwierdził Altman. – A moje osobiste przekonanie, choć mogę się mylić, jest takie, że w ujęciu ogólnym będzie to ogromny zysk netto dla gospodarki.

Źródło: rp.pl

