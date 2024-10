Ta technologia zjednoczyła muzyków grup ABBA i Radiohead. Idą z nią walczyć

Wśród osób, które podpisały list są pisarze, jak Kazuo Ishiguro czy aktorzy Julianne Moore, Kevin Bacon, a także muzycy. Zrobili to m.in. Björn Ulvaeus z grupy ABBA, Robert Smith z The Cure, Thom Yorke i cały zespół Radiohead oraz kompozytorzy John Rutter i Max Richter.

Dlaczego artyści boją się AI?

To najnowsza inicjatywa ostrzegająca przed eksploatacją czyjejś twórczości do trenowania algorytmów. Te mogą taśmowo produkować obrazy, muzykę i teksty po przeszkoleniu na ogromnych zasobach dzieł stworzonych przez człowieka. „Nielicencjonowane wykorzystanie dzieł twórczych do szkolenia generatywnej AI stanowi poważne, niesprawiedliwe zagrożenie dla środków do życia osób stojących za tymi dziełami i nie może być dozwolone” — czytamy w oświadczeniu.

Kolejny już tego typu list jest efektem sporów prawnych między twórcami, a firmami technologicznymi w zakresie trenowania modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Kilku artystów wypowiedziało się już krytycznie na temat wykorzystania AI w swoich dziedzinach, w tym Nick Cave, który wcześniej nazwał pisanie piosenek przez ChatGPT „groteskową kpiną z tego, czym jest bycie człowiekiem” i określił wpływ sztucznej inteligencji na muzykę jako „niewiarygodnie niepokojący”.

Na początku tego roku ponad 200 artystów – w tym Stevie Wonder, Billie Eilish, Nicki Minaj, R.E.M. – podpisało list otwarty przygotowany przez organizację non-profit Artist Rights Alliance. Wzywają w nim firmy technologiczne, deweloperów, platformy cyfrowe do zaprzestania używania AI „w celu naruszania i dewaluowania praw artystów-ludzi”.