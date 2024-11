Elon Musk przyspiesza. Największa rakieta świata rusza w kosmos

Starship, podobnie jak Falcon 9 ma być rakietą wielokrotnego użytku i odmienić kosmiczny biznes, radykalnie obniżając koszty. Umożliwi też podróże międzyplanetarne. Najpierw ma to być misja załogowa na księżyc (misja Artemis III), a potem na Marsa. Już w 2026 roku megarakiety Elona Muska mają startować w kosmos nawet co dwa tygodnie, początkowo wynosząc na orbitę ogromne ilości satelitów (rakieta może zabrać 100 ton ładunku, a w przygotowaniu jest jeszcze większa wersja). W przyszłym roku ma to być 25 startów. - Nie zdziwiłabym się, gdyby doszło do 400 lotów Starshipów w ciągu najbliższych czterech lat" - powiedziała Gwynne Shotwell, prezes i dyrektor operacyjny SpaceX.

Zauważyła, że Starship jest kluczowy, aby SpaceX stał się jedną z najcenniejszych firm na świecie. Obecnie firma wyceniana jest na 200-250 mln dol., a jej motorem napędowym jest system satelitarnego internetu Starlink.