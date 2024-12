Amerykański koncern oskarżony o uciszanie pracowników i szpiegowanie ich urządzeń

Kolejne skargi pracowników Apple

Prawnicy Bhakty reprezentują również dwie kobiety, które już w czerwcu tego roku złożyły pozew oskarżający Apple o systematyczne zaniżanie wynagrodzeń kobiet w działach inżynierii, marketingu i AppleCare. Koncern tymczasem twierdzi, że jest zaangażowany w działania na rzecz równości wynagrodzeń.

Apple musi się zmierzyć także z co najmniej trzema skargami złożonymi do amerykańskiej komisji ds. pracy (U.S. labor board), w których stwierdzono, że firma nielegalnie zniechęcała pracowników do omawiania takich kwestii, jak dyskryminacja płciowa i nierówności płacowe, zarówno między sobą, jak i z mediami. Skargi obejmują również ograniczanie korzystania z mediów społecznościowych i aplikacji do komunikacji w pracy, takich jak Slack. Apple zaprzecza jakimkolwiek nadużyciom.