Wartość tej firmy stopniała w dzień o 600 mld dol. Za „rekordem" stoją Chińczycy

Po wyprzedzeniu koncernu Apple w zeszłym tygodniu i zostaniu najcenniejszą spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie, Nvidię spotkał niespodziewany zimny prysznic.

Chiński start-up od sztucznej inteligencji, DeepSeek, zaprezentował nowe narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, konkurencyjne wobec takich systemów jak ChatGPT czy Gemini, ale stworzone przy zdecydowanie mniejszych kosztach, co zakwestionowało dotychczasowe modele biznesowe gigantów AI. DeepSeek miał powstać w ledwie dwa miesiące i za niecałe 6 milionów dolarów przy wykorzystaniu chipów Nvidii o mniejszych możliwościach, zwanych H800s.

Dlaczego wartość Nvidii runęła?

Jednostki przetwarzania graficznego (GPU) kalifornijskiej firmy dominują na rynku chipów do centrów danych AI w USA, a tacy giganci technologiczni, jak Alphabet, Meta i Amazony, wydają na nie miliardy dolarów. Analitycy z Cantor, cytowani przez CNBC, napisali w poniedziałkowym raporcie, że pojawienie się technologii DeepSeek wywołało „wielki niepokój co do wpływu na zapotrzebowanie na moc obliczeniową, a co za tym idzie, obawy przed spadkiem wydatków na procesory graficzne”.

Po prawdziwym rajdzie akcji Nvidii – wzrosły o 239 proc. w 2023 r. i 171 proc. w 2024 roku – inwestorzy wpadli w panikę, obawiając się ograniczenia wydatków na chipy firmy. Ale nie tylko jej. Broadcom, kolejny duży USA producent chipów zanotował w poniedziałek spadek kursu akcji o 17 proc., co obniżyło jego kapitalizację rynkową o 200 miliardów dolarów.