Koniec dominacji Starlinka w kosmosie? Elon Musk ma poważny problem

Założona w Szanghaju firma SpaceSail w listopadzie podpisała umowę na wejście na rynek brazylijski i ogłosiła, że prowadzi rozmowy z ponad 30 kolejnymi krajami. Dwa miesiące później rozpoczęła działalność w Kazachstanie – poinformowal Reuters.

Reklama

Niezależnie od tego, Brazylia prowadzi rozmowy z dostawcą internetu Project Kuiper, który należy do Jeffa Bezosa oraz kanadyjską firmą Telesat – informuje agencja powołując się na anonimowego urzędnika brazylijskiego zaangażowanego w negocjacje.

Elon Musk rządzi w kosmosie. Ile ma satelitów?

Od 2020 roku Starlink wystrzelił więcej satelitów na niską orbitę okołoziemską (LEO) – na wysokość poniżej 2000 km – niż wszyscy jego konkurenci łącznie. Satelity operujące na tak niskich wysokościach transmitują dane niezwykle efektywnie, zapewniając szybki internet dla odległych, izolowanych społeczności, statków morskich oraz wojsk w czasie wojny.

Dominacja Muska w przestrzeni kosmicznej jest postrzegana przez Pekin jako zagrożenie, co skłoniło Chiny do dużych inwestycji w konkurencyjne projekty oraz finansowania badań wojskowych nad narzędziami do śledzenia konstelacji satelitarnych. Chiny wystrzeliły w zeszłym roku rekordową liczbę 263 satelitów na niską orbitę okołoziemską - wynika z danych astrofizyka Jonathana McDowella, przeanalizowanych przez firmę doradczą Analysys Mason.

Pojawienie się konkurencji dla Starlinka zostało pozytywnie odebrane przez rząd Brazylii, który dąży do zapewnienia szybkiego internetu dla społeczności w odległych regionach, ale wcześniej ścierał się z Muskiem w kwestiach handlowych i politycznych.