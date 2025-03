Nowe inwestycje ogłosili w poniedziałek w Białym Domu prezydent Donald Trump z dyrektorem generalnym koncernu C.C. Wei. Oprócz trzech istniejących już zakładów powstaną dwa nowe w Arizonie wraz z dziesiątkami tysięcy miejsc pracy. Zwiększy to amerykańskie inwestycje TSMC do około 165 miliardów dolarów. - To kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego i bezpieczeństwa narodowego - powiedział Trump, dodając, że pomogłoby to też TSMC zdywersyfikować się od produkcji chipów na Tajwanie.

Co przyniesie inwestycja TSMC w USA?

TSMC jest największym na świecie producentem półprzewodników. Jego chipy zasilają niezliczone produkty technologiczne, od iPhone'ów i systemów sztucznej inteligencji po samochody i urządzenia medyczne. Stany Zjednoczone starają się zdobyć większe przyczółki w globalnym przemyśle chipów i wyprzedzić Chiny w wyścigu AI. Trump twierdził, że inwestycja TSMC i „kilka innych, które robimy”, mogą doprowadzić Stany Zjednoczone do 40 proc. udziału w rynku.

- Będziemy produkować wiele chipów, aby wspierać postępy w zakresie sztucznej inteligencji i wspierać w zakresie smartfonów - powiedział Wei podczas poniedziałkowego wydarzenia, cytowany przez CNN.

Inwestycje Tajwańczyków wpisują się w ostatni trend. Apple poinformowało w zeszłym tygodniu, że w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje 500 miliardów dolarów w rozbudowę zakładów, produkcji i projektów w całych Stanach Zjednoczonych. Ogłoszenie wydawało się mieć na celu pomoc firmie w uniknięciu nowych ceł na towary importowane z Chin, chociaż niektóre działania inwestycyjne były prawdopodobnie już w toku.