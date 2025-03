Europejski konkurent Starlinka rośnie w siłę. Jest w stanie zastąpić system Muska?

Kurs akcji Eutelsatu w ubiegłym tygodniu oszalał. Np. we wtorek akcje zyskały aż 77 proc. i kolejne 120 proc. w środę. Ceny akcji od zamknięcia giełdy 28 lutego do zamknięcia w ubiegły piątek 7 marca, wzrosły aż o 387 proc. – podsumowuje CNBC. Także w tym tygodniu walory francuskiego koncernu wciąż rosną, aczkolwiek już nie tak spektakularnie.

Reklama

Eutelsat może zastąpić Starlinka?

Akcje firmy zaczęły zwyżkować po tym jak CNBC poinformowało, że Eutelsat szykuje się do zastąpienia Starlinka na ogarniętej wojną Ukrainie. Przez lata Starlink oferował ukraińskiej armii usługi internetowe, które pomogły w odpieraniu inwazji Rosji. Jednak wobec ostatnich dramatycznych zmian w polityce zagranicznej USA Ukraina szuka alternatywy dla amerykańskiej technologii. Tym bardziej, że Elon Musk w niedawnym wpisie na X zasugerował, że może dojść do wyłączenia usługi jego firmy na terenie Ukrainy. Już w lutym pojawiły się informacje medialne, że amerykańscy negocjatorzy zasugerowali możliwość odcięcia Ukrainie dostępu do Starlinka, jeśli nie dojdzie do podpisania umowy z USA dotyczącej eksploatacji ukraińskich minerałów ziem rzadkich.

Czytaj więcej Globalne Interesy Koniec dominacji Starlinka w kosmosie? Elon Musk ma poważny problem Sieć satelitarnego internetu należąca do Elona Muska staje przed nowymi wyzwaniami. Zagrażają jej chiński konkurent wspierany przez państwo oraz usługa należąca do założyciela Amazona Jeffa Bezosa.

4 marca Eutelsat potwierdził, że prowadzi rozmowy z Unią Europejską w sprawie zapewnienia Ukrainie dodatkowego dostępu do internetu. Kwestia przestawienia Ukrainy na europejski system jest drażliwą kwestią. W ostatni weekend Musk i sekretarz stanu USA Marco Rubio pokłócili się o to z polskim ministrem spraw zagranicznych na platformie X. Miliarder napisał, że „cała linia frontu" Ukrainy załamałaby się, gdyby wyłączył Starlink. W odpowiedzi polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał, że Polska płaci za usługi tego systemu w Ukrainie, którą Warszawa wspiera w walce z inwazją Moskwy od 2022 r. Sikorski dodał, że Polska może być zmuszona do poszukiwania alternatywnych dostawców, jeśli Starlink okaże się „niewiarygodnym dostawcą". Nie wymienił jednak żadnej konkretnej firmy.

Po zawarciu umowy o połączeniu z brytyjską firmą satelitarną OneWeb w 2023 r. Eutelsat stał się trzecim co do wielkości operatorem satelitarnym na świecie pod względem przychodów i jednym z największych konkurentów Starlinka. Obecnie Eutelsat/OneWeb dysponuje 600 satelitami LEO (niska orbita) oraz 35 satelitami GEO.