Unia Europejska włączy się do wyścigu AI. Jest plan, jak gonić Amerykę

A jakie są konkrety AI Continent Action Plan? KE zapowiada nowe inwestycje w infrastrukturę obliczeniową, m.in. w ramach sieci fabryk AI i planowanych gigafabryk, które łączą potężne moce obliczeniowe z niskoemisyjnymi centrami danych. Powstaną więc nowe superkomputery, a sektor prywatny ma otrzymać zachęty do inwestowania w chmurę i tzw. infrastrukturę brzegową. Chodzi o to, by umożliwić firmom i badaczom swobodne korzystanie z zasobów niezbędnych do trenowania i wdrażania modeli AI.

Unia Europejska stawia na dane

W II kwartale 2025 r. KE przedstawi ponadto nową „Strategię Unii Danych” – ta stawia za cel ułatwienie dostępu do wysokiej jakości danych (interoperacyjnych, uporządkowanych, dostępnych transgranicznie). Co więcej, idea jest taka, by tzw. Laboratoria Danych, utworzone przy Fabrykach AI, połączyły potrzeby twórców AI z zasobami sektorowymi. Wspólne oprogramowanie chmurowe ma ułatwić zarządzanie przestrzeniami danych. Poza tym planowana Strategia Wdrażania AI (ang. Apply AI Strategy) ma przyspieszyć adaptację AI w strategicznych sektorach: od przemysłu, po administrację. Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych zostaną przekształcone w Centra Doświadczeń AI, oferując wsparcie we wdrażaniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych branż, zaś inicjatywy jak GenAI4EU oraz RAISE będą wspierać generatywne modele i przełomowe zastosowania w nauce. Kluczem do sukcesu mają być jednak talenty. W ramach Unii Umiejętności, KE inwestuje w ich rozwój: powstaje Akademia Umiejętności AI, uruchamiane będą stypendia, programy studiów i staży z zakresu sztucznej inteligencji. Priorytetem jest także ułatwienie migracji wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz powroty europejskich talentów. Centra Innowacji będą oferować kursy dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Ruszenie z miejsca nie będzie jednak możliwe, bez działań w obrębie prawa. Stąd idea, by uprościć zasady dla firm w UE, oraz zapewnić przewidywalne otoczenie regulacyjne, przy zachowaniu przestrzeni dla innowacji. Przepisy mają być przejrzyste, stąd – po wejściu w życie AI Act – zaplanowane jest powstanie szeregu narzędzi wspierających jego wdrażanie: punkty kontaktowe, czy krajowe piaskownice regulacyjne.