Muzyczny serwis streamingowy podał, że liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła o 12 proc. w skali roku do 675 milionów, a liczba subskrybentów wzrosła o 11 proc. rdr do 263 milionów. Całkowity przychód wzrósł o 16 proc. rdr do 4,2 miliarda euro, a marża brutto wzrosła o 555 punktów bazowych rdr do 32,2 proc. Dochód operacyjny wzrósł do 477 milionów euro.

Będziemy nadal przyspieszali przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydajności, jaki osiągnęliśmy w zeszłym roku. To połączenie pozwoli nam budować najlepsze i najbardziej wartościowe doświadczenie użytkownika — powiedział Daniel Ek, założyciel i dyrektor generalny Spotify.