Reklama

iPhone 17 przed premierą. Apple zaskoczy najcieńszym smartfonem i składanym modelem

Za trzy tygodnie koncern z Cupertino pokaże nową serię swoich produktów, w tym ten kluczowy – iPhone 17. Tym razem firma pokaże model inny niż wszystkie, a w zanadrzu ma kilka rewolucyjnych projektów.

Publikacja: 19.08.2025 12:02

Przed otwarcie sklepów ustawialy się kolejki zainteresowanych kupnem kolejnych modeli iPhone'a. Czy

Przed otwarcie sklepów ustawialy się kolejki zainteresowanych kupnem kolejnych modeli iPhone'a. Czy tym razem będzie podobnie?

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Na 9 września zaplanowano oficjalną premierę kolejnej odsłony kultowego smartfona Apple. Tym razem gigant chce zaskoczyć fanów zupełnie nowym modelem – Air. A na tym nie koniec, bo firma szykuje prawdziwą rewolucję w swoim portfolio. W 2026 r. ma się pojawić m.in. pierwszy w rodzinie sprzętów z logo nadgryzionego jabłka składany iPhone.

Jaki będzie iPhone 17 Air?

Wstępem do tych zmian ma być tegoroczna premiera i ultracienki iPhone 17 Air. Zastąpi on w rodzinie smartfonów Apple wariant Plus. Choć szczegóły wydarzenia, które tradycyjnie odbędzie się w Steve Jobs Theater, nie są oficjalnie znane, to nieoficjalnie wiadomo, że przyniesie ono cztery nowe modele smartfonów oraz odświeżone wersje zegarków Apple Watch i słuchawek AirPods. Gwiazdą wieczoru ma być iPhone 17 Air, najsmuklejszy telefon w historii firmy, którego grubość wyniesie zaledwie 5,5 mm – to radykalna zmiana w porównaniu do 8,25 mm w modelu iPhone 16 Pro. Tak odważny projekt pociąga za sobą istotne kompromisy: użytkownicy otrzymają tylko jeden tylny aparat, a pojemność baterii może ulec zmniejszeniu.

Czytaj więcej

Apple w tajemnicy pracuje nad zupełnie nowym iPhonem. Miałby rewolucyjny wygląd
Gadżety
Apple szykuje szklaną rewolucję. Wyciekł niezwykły projekt iPhone'a

Standardowy iPhone 17 ma zyskać funkcje zarezerwowane dotąd dla droższych braci, w tym większy, 6,3–calowy wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz oraz nową przednią kamerę o rozdzielczości 24 Mpix. Z kolei modele Pro przejdą lifting designu – system aparatów zostanie umieszczony w prostokątnej, poziomej listwie na całą szerokość obudowy. Co ciekawe, Apple może w nich zrezygnować z tytanu na rzecz aluminium, co obniżyłoby wagę i koszty produkcji. Zgodnie z przeciekami, m.in. z wewnętrznych dokumentów niemieckich operatorów, przedsprzedaż ruszy 12 września, a regularna sprzedaż tydzień później. Na konferencji zobaczymy też prawdopodobnie zegarki Apple Watch Series 11 i Ultra 3 (być może z funkcją monitorowania ciśnienia krwi) oraz słuchawki AirPods Pro 3 z nowym chipem H3.

Apple postawi na składany smartfon

Ale największa rewolucja w strategii Apple nadejdzie jednak później. Firma poinformowała już dostawców, że jesienią 2026 r. nie pokaże standardowego modelu iPhone 18. Zamiast tego na rynek trafią wyłącznie wersje premium: iPhone 18 Air, 18 Pro, 18 Pro Max oraz – po raz pierwszy – składany iPhone. Z przecieków, na które powołują się media za oceanem, wynika, iż podstawowe modele, iPhone 18 i 18e, zadebiutują dopiero wiosną 2027 r. Będzie to pierwsza taka sytuacja od premiery pierwszego iPhone’a w 2007 r.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Tim Cook, szef Apple, szykuje zmiany w portfolio giganta. Ma to pomóc w utrzymaniu wysokich przychod
Gadżety
Z Apple'a wyciekły informacje o nowym modelu. To ma być rewolucja w iPhone'ach

Skąd taka polityka koncernu z Cupertino? Mówi się, że ta dwufazowa strategia ma na celu skierowanie uwagi klientów na droższe, bardziej marżowe produkty oraz rozłożenie cyklu sprzedażowego na cały rok. Poza tym, wejście na rynek urządzeń składanych, gdzie od lat dominują Samsung i chińscy producenci, to dla Apple długo wyczekiwany ruch. I to ten sprzęt ma być w centrum uwagi. Według analityków, takich jak Ming-Chi Kuo, składany iPhone będzie wyposażony w 7,8–calowy ekran wewnętrzny i 5,5–calowy zewnętrzny, a jego cena może sięgnąć 2000 dol.

Zmiana harmonogramu oznacza, że konsumenci poszukujący nowego telefonu jesienią 2026 r. będą mieli do wyboru wyłącznie najdroższe opcje. Z drugiej strony, w perspektywie kilku lat oferta Apple może rozrosnąć się nawet do sześciu premierowych modeli rocznie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Apple Marki iPhone premiera

Na 9 września zaplanowano oficjalną premierę kolejnej odsłony kultowego smartfona Apple. Tym razem gigant chce zaskoczyć fanów zupełnie nowym modelem – Air. A na tym nie koniec, bo firma szykuje prawdziwą rewolucję w swoim portfolio. W 2026 r. ma się pojawić m.in. pierwszy w rodzinie sprzętów z logo nadgryzionego jabłka składany iPhone.

Jaki będzie iPhone 17 Air?

Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przywódca Chin Xi Jinping wykorzystuje dominację Państwa Środka w sektorze pierwiastków ziem rzadkic
Globalne Interesy
Chiny użyły groźnej broni w wojnie handlowej. Bez nich nie ma elektroniki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Na ringu roboty walczą nie mniej zaciekle jak ludzie, a nie mają siniaków. Po wywrotce wstają i dale
Globalne Interesy
Do sportu wchodzą humanoidy. Pierwsze światowe igrzyska, w których biegają i walczą roboty
Sam Altman tłumaczy się z GPT-5 i zapowiada bilionowe wydatki
Globalne Interesy
Nowy ChatGPT rozczarował. Twórca przyznaje: „AI to bańka spekulacyjna”, ale chce wydać biliony
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce wprowadzenia podatku cyfrowego płaconego
Globalne Interesy
Wicepremier Gawkowski: Kilka miliardów złotych z podatku cyfrowego rocznie. „Na innowacje i jakościowe treści”
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Podatek cyfrowy obowiązuje już w kilku krajach europejskich. Płacą go tacy amerykańscy giganci jak A
Globalne Interesy
Zbliża się podatek cyfrowy w Polsce. Ile mogą zapłacić amerykańscy giganci?
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie