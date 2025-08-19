iPhone 17 przed premierą. Apple zaskoczy najcieńszym smartfonem i składanym modelem

Na 9 września zaplanowano oficjalną premierę kolejnej odsłony kultowego smartfona Apple. Tym razem gigant chce zaskoczyć fanów zupełnie nowym modelem – Air. A na tym nie koniec, bo firma szykuje prawdziwą rewolucję w swoim portfolio. W 2026 r. ma się pojawić m.in. pierwszy w rodzinie sprzętów z logo nadgryzionego jabłka składany iPhone.

Jaki będzie iPhone 17 Air?

Wstępem do tych zmian ma być tegoroczna premiera i ultracienki iPhone 17 Air. Zastąpi on w rodzinie smartfonów Apple wariant Plus. Choć szczegóły wydarzenia, które tradycyjnie odbędzie się w Steve Jobs Theater, nie są oficjalnie znane, to nieoficjalnie wiadomo, że przyniesie ono cztery nowe modele smartfonów oraz odświeżone wersje zegarków Apple Watch i słuchawek AirPods. Gwiazdą wieczoru ma być iPhone 17 Air, najsmuklejszy telefon w historii firmy, którego grubość wyniesie zaledwie 5,5 mm – to radykalna zmiana w porównaniu do 8,25 mm w modelu iPhone 16 Pro. Tak odważny projekt pociąga za sobą istotne kompromisy: użytkownicy otrzymają tylko jeden tylny aparat, a pojemność baterii może ulec zmniejszeniu.

Standardowy iPhone 17 ma zyskać funkcje zarezerwowane dotąd dla droższych braci, w tym większy, 6,3–calowy wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz oraz nową przednią kamerę o rozdzielczości 24 Mpix. Z kolei modele Pro przejdą lifting designu – system aparatów zostanie umieszczony w prostokątnej, poziomej listwie na całą szerokość obudowy. Co ciekawe, Apple może w nich zrezygnować z tytanu na rzecz aluminium, co obniżyłoby wagę i koszty produkcji. Zgodnie z przeciekami, m.in. z wewnętrznych dokumentów niemieckich operatorów, przedsprzedaż ruszy 12 września, a regularna sprzedaż tydzień później. Na konferencji zobaczymy też prawdopodobnie zegarki Apple Watch Series 11 i Ultra 3 (być może z funkcją monitorowania ciśnienia krwi) oraz słuchawki AirPods Pro 3 z nowym chipem H3.

Apple postawi na składany smartfon

Ale największa rewolucja w strategii Apple nadejdzie jednak później. Firma poinformowała już dostawców, że jesienią 2026 r. nie pokaże standardowego modelu iPhone 18. Zamiast tego na rynek trafią wyłącznie wersje premium: iPhone 18 Air, 18 Pro, 18 Pro Max oraz – po raz pierwszy – składany iPhone. Z przecieków, na które powołują się media za oceanem, wynika, iż podstawowe modele, iPhone 18 i 18e, zadebiutują dopiero wiosną 2027 r. Będzie to pierwsza taka sytuacja od premiery pierwszego iPhone’a w 2007 r.