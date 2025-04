Konklawe - wybór papieża Foto: PAP

Kandydat na papieża z Manili czy z Rzymu?

Co sprawiło, że Luisa Antonio Tagle tak bardzo wzbudza zainteresowanie nad Wisłą? W kuluarach wskazuje się go jako jednego z głównych kandydatów na przyszłego papieża. Warto podkreślić, że nazywany jest „Wojtyłą z Azji”. Mówiono o nim, że był jedynym duchownym, który doprowadzał Benedykta XVI do śmiechu. Poza tym to jeden z najpopularniejszych kardynałów na Facebooku. Warto też przypomnieć,że w marcu, u progu Wielkiego Postu w Roku Jubileuszowym, odwiedził Archidiecezję Gdańską. Ten niewątpliwie ceniony rekolekcjonista wygłosił cykl konferencji dla księży oraz spotkał się ze świeckimi (w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie).

Ale to nie jedyny „kandydat internetu”. Sieć we Włoszech zdominowały wyszukiwania dotyczące Pietro Parolina, uznawany za jednego z faworytów do zastąpienia Franciszka. Ten włoski duchowny rzymskokatolicki, doktor prawa kanonicznego, to były nuncjusz apostolski w Wenezueli, a od 2013 r. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

