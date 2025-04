Roboty dostarczą posiłki do domów. Polska firma szykuje rewolucję

Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl, podkreśla, że innowacyjność w dostawach jest jednym z głównych kierunków rozwoju firmy. Zapewnia jednak, że maszyny to wsparcie dla kurierów, a nie ich zastępstwo. – Stale nawiązujemy nowe współprace, w tym z kolejnymi partnerami spoza rodzimego nam segmentu restauracyjnego. Ta lista stale się wydłuża, przecieramy nowe ścieżki biznesowe. Szukamy także rozwiązań, które wesprą nas w chwilach największego obłożenia lub braku dostępnych rąk do pracy – komentuje.

Lekarstwo na brak rąk do pracy

Jak zaznacza, w takich momentach miałby wkraczać Lite3. – Tu widzimy potencjał tej technologii, pozwalającej odciążyć kurierów i zrealizować na czas zamówienia, na które czekają nasi klienci – wyjaśnia Krupicz.

Jego zdaniem roboty w tej branży nigdy nie zastąpią ludzi, a staną się jedynie uzupełnieniem łańcucha logistycznego. Warto zauważyć przy tym, że Pyszne.pl już kiedyś testowało robota – był to półautonomiczny pojazd dostawczy, który samodzielnie poruszał się po mieście. W firmie twierdzą, iż takie urządzenia doskonale sprawdzają się na krótkich dystansach, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Lite3 może przenosić ładunki o wadze do 7 kg, co – jak podkreśla Jacek Kłonica z firmy S4Tech – czyni go doskonałym narzędziem do realizacji dostaw ostatniej mili, w tym transportu pojedynczych zamówień. Robopsy sprawdzają się też w innych branżach, takich jak logistyka, magazynowanie, bezpieczeństwo, czy edukacja. Sięgają po nie wojsko i służby ratunkowe. Maszyny tego typu potrafią pracować w deszczu, śniegu i temperaturach od -20 do +45 st. C.