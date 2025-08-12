Kolejna wojna Elona Muska. Tym razem na celowniku Apple

Aktualizacja: 12.08.2025 11:09 Publikacja: 12.08.2025 10:54
Elon Musk zarzuca Apple, że bawi się w politykę i dyskryminuje jego aplikacje
Foto: Bloomberg
Swoje decyzje Elon Musk zapowiada zwykle na swoim profilu w serwisie społecznościowym X i nie inaczej stało się tym razem. – Hej @Apple App Store, dlaczego nie umieszczacie X ani Groka w sekcji „Must Have”, skoro X jest aplikacją informacyjną nr 1 na świecie, a Grok jest na 5. miejscu wśród wszystkich aplikacji? Czy bawicie się w politykę? O co chodzi? Dociekliwe umysły chcą wiedzieć” – napisał kontrowersyjny miliarder.
Poinformował, iż składa pozew przeciwko Apple za nieumieszczenie X i jego chatbota ze sztuczną inteligencją Grok na liście najpopularniejszych aplikacji w App Store. Grok jest własnością xAI, startupu Muska zajmującego się AI.
Twórca m.in. Tesli i SpaceX precyzuje, że Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia jakiejkolwiek firmie zajmującej się sztuczną inteligencją poza OpenAI osiągnięcie miejsca nr 1 w App Store, co stanowi jednoznaczne naruszenie przepisów antymonopolowych. – xAI podejmie natychmiastowe kroki prawne – dodał.
Obecnie najpopularniejszą aplikacją w App Store firmy Apple jest TikTok, a za nim znajdują się Tinder, Duolingo, YouTube i Bumble. Platforma ChatGPT firmy OpenAI zajęła 7. miejsce.
Jak informuje agencja AP, zapowiadana decyzja Muska nie doczekała się natychmiastowego komentarza ze strony Apple, które w ostatnich latach dość regularnie spotykało się z różnymi zarzutami za naruszanie przepisów antymonopolowych.
W 2024 r. amerykański sąd uznał, że umowa między Google a Apple, która zapewnia Google domyślną pozycję wyszukiwarki na iPhone’ach i innych urządzeniach Apple, narusza prawo antymonopolowe. Google płaci Apple w ramach tej umowy miliardy dolarów rocznie, co utrwala monopol Google na rynku wyszukiwarek. W 2022 roku koncern kierowany przez Sundara Pichaia zapłacił Apple 20 mld dol. za pozycję domyślnej wyszukiwarki w przeglądarce Safari.
Sędzia federalny niedawno orzekł, że Apple naruszyło nakaz sądowy w sprawie antymonopolowej wniesionej przez twórcę gry Fortnite, Epic Games. Z kolei Komisja Europejska nałożyła na firmę Apple karę w wysokości 500 mln euro za złamanie przepisów dotyczących konkurencji poprzez uniemożliwienie twórcom aplikacji kierowania użytkowników do tańszych opcji poza App Store.
Bruksela nałożyła też na amerykańskiego giganta technologicznego grzywnę w wysokości prawie 2 mld dol. za niesprawiedliwe faworyzowanie własnej usługi streamingu muzyki, czyli Apple Music poprzez zakazanie konkurentom, takim jak Spotify, informowania użytkowników, jak mogą płacić za tańsze subskrypcje poza aplikacjami na iPhone’a.
Źródło: rp.pl
