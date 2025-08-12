Kolejna wojna Elona Muska. Tym razem na celowniku Apple

Swoje decyzje Elon Musk zapowiada zwykle na swoim profilu w serwisie społecznościowym X i nie inaczej stało się tym razem. – Hej @Apple App Store, dlaczego nie umieszczacie X ani Groka w sekcji „Must Have”, skoro X jest aplikacją informacyjną nr 1 na świecie, a Grok jest na 5. miejscu wśród wszystkich aplikacji? Czy bawicie się w politykę? O co chodzi? Dociekliwe umysły chcą wiedzieć” – napisał kontrowersyjny miliarder.

Elon Musk składa pozew przeciwko Apple

Poinformował, iż składa pozew przeciwko Apple za nieumieszczenie X i jego chatbota ze sztuczną inteligencją Grok na liście najpopularniejszych aplikacji w App Store. Grok jest własnością xAI, startupu Muska zajmującego się AI.

Twórca m.in. Tesli i SpaceX precyzuje, że Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia jakiejkolwiek firmie zajmującej się sztuczną inteligencją poza OpenAI osiągnięcie miejsca nr 1 w App Store, co stanowi jednoznaczne naruszenie przepisów antymonopolowych. – xAI podejmie natychmiastowe kroki prawne – dodał.

Obecnie najpopularniejszą aplikacją w App Store firmy Apple jest TikTok, a za nim znajdują się Tinder, Duolingo, YouTube i Bumble. Platforma ChatGPT firmy OpenAI zajęła 7. miejsce.