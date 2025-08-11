Firmy z USA zapłacą miliardy dolarów „podatku” za sprzedaż w Chinach. „To dziwne”

Aktualizacja: 11.08.2025 10:24 Publikacja: 11.08.2025 09:32
Donald Trump narzuci producentom chipów dotatkową opłatę za sprzedaż w Chinach
Foto: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg
Prezydent USA wstrzymał w kwietniu sprzedaż do Chin wykorzystywanych do tworzenia i trenowania sztucznej inteligencji chipów H20 Nvidii. To chipy zawierające pewne ograniczenia, specjalnie stworzone na rynek Państwa Środka. W zeszłym miesiącu firma ogłosiła, że USA pozwoliły jej wznowić ich sprzedaż i że liczy na szybkie rozpoczęcie dostaw. Dyrektor zarządzający Nvidii Jensen Huang zapowiedział nawet na konferencji w Pekinie, że w przyszłości chce sprzedawać Chinom chipy jeszcze bardziej zaawansowane niż H20.
Jednak jak poinformował agencję Reuters jeden z amerykańskich urzędników, choć Departament Handlu rzeczywiście zaczął wydawać licencje na sprzedaż chipów H20 do Chin, domaga się w zamian przekazywania rządowi 15 proc. przychodów pozyskiwanych z tego tytułu. Zarówno Nvidia, jak i inny amerykański producent chipów – AMD, miały się zgodzić na takie opłaty.
Rzecznik Nvidii napisał w oświadczeniu: „Postępujemy zgodnie z zasadami ustalonymi przez rząd USA dotyczącymi naszego udziału w globalnych rynkach”. Dodał też: „Choć od miesięcy nie wysyłaliśmy H20 do Chin, mamy nadzieję, że przepisy dotyczące kontroli eksportu pozwolą Ameryce konkurować w Chinach i na całym świecie.”
Chiny są ważnym rynkiem dla obu firm – Nvidia w roku fiskalnym zakończonym 26 stycznia uzyskała z tego kraju 17 mld dol., co stanowiło 13 proc. jej całkowitej sprzedaży, a AMD w 2024 roku wygenerowało w Chinach 6,2 mld dol., co stanowiło 24 proc. jej przychodów.
Według Financial Times, producenci chipów zgodzili się na taki układ jako warunek uzyskania licencji eksportowych na swoje półprzewodniki, w tym chipy MI308 od AMD. Gazeta podała, że administracja Trumpa nie zdecydowała jeszcze, jak wykorzysta te pieniądze.
„To jest dziwne” – skomentował Geoff Gertz, starszy analityk w think tanku Center for New American Security z Waszyngtonu. – „Albo sprzedaż chipów H20 do Chin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i w takim razie w ogóle nie powinniśmy tego robić, albo nie stanowi i wtedy dlaczego nakładamy na nią dodatkowy podatek?”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
