Firmy z USA zapłacą miliardy dolarów „podatku” za sprzedaż w Chinach. „To dziwne”

Nvidia i AMD zgodziły się przekazywać 15 proc. przychodów ze sprzedaży zaawansowanych chipów AI do Chin. To warunek uzyskania licencji eksportowych od rządu USA, mimo wcześniejszego zakazu sprzedaży wprowadzonego przez administrację Donalda Trumpa.

Publikacja: 11.08.2025 09:32

Donald Trump narzuci producentom chipów dotatkową opłatę za sprzedaż w Chinach

Donald Trump narzuci producentom chipów dotatkową opłatę za sprzedaż w Chinach

Foto: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg

Paweł Rożyński

Prezydent USA wstrzymał w kwietniu sprzedaż do Chin wykorzystywanych do tworzenia i trenowania sztucznej inteligencji chipów H20 Nvidii. To chipy zawierające pewne ograniczenia, specjalnie stworzone na rynek Państwa Środka. W zeszłym miesiącu firma ogłosiła, że USA pozwoliły jej wznowić ich sprzedaż i że liczy na szybkie rozpoczęcie dostaw. Dyrektor zarządzający Nvidii Jensen Huang zapowiedział nawet na konferencji w Pekinie, że w przyszłości chce sprzedawać Chinom chipy jeszcze bardziej zaawansowane niż H20.

Zaskakująca opłata od sprzedaży chipów do Chin

Jednak jak poinformował agencję Reuters jeden z amerykańskich urzędników, choć Departament Handlu rzeczywiście zaczął wydawać licencje na sprzedaż chipów H20 do Chin, domaga się w zamian przekazywania rządowi 15 proc. przychodów pozyskiwanych z tego tytułu. Zarówno Nvidia, jak i inny amerykański producent chipów – AMD, miały się zgodzić na takie opłaty.

Rzecznik Nvidii napisał w oświadczeniu: „Postępujemy zgodnie z zasadami ustalonymi przez rząd USA dotyczącymi naszego udziału w globalnych rynkach”. Dodał też: „Choć od miesięcy nie wysyłaliśmy H20 do Chin, mamy nadzieję, że przepisy dotyczące kontroli eksportu pozwolą Ameryce konkurować w Chinach i na całym świecie.” 

Jakie przychody daje koncernom z USA chiński rynek?

Chiny są ważnym rynkiem dla obu firm – Nvidia w roku fiskalnym zakończonym 26 stycznia uzyskała z tego kraju 17 mld dol., co stanowiło 13 proc. jej całkowitej sprzedaży, a AMD w 2024 roku wygenerowało w Chinach 6,2 mld dol., co stanowiło 24 proc. jej przychodów.

Według Financial Times, producenci chipów zgodzili się na taki układ jako warunek uzyskania licencji eksportowych na swoje półprzewodniki, w tym chipy MI308 od AMD. Gazeta podała, że administracja Trumpa nie zdecydowała jeszcze, jak wykorzysta te pieniądze.

„To jest dziwne” – skomentował Geoff Gertz, starszy analityk w think tanku Center for New American Security z Waszyngtonu. – „Albo sprzedaż chipów H20 do Chin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i w takim razie w ogóle nie powinniśmy tego robić, albo nie stanowi i wtedy dlaczego nakładamy na nią dodatkowy podatek?”

