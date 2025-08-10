Reklama

Nadchodzi iPhone 17 z potężnym mózgiem. Apple szykuje wielką niespodziankę

Do premiery nowych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka i kolejnej odsłony systemu iOS dojdzie we wrześniu. Inteligentny asystent Siri stanie się znacznie mądrzejszy dzięki GPT-5.

Publikacja: 10.08.2025 19:17

Premiera każdego kolejnego modelu iPhone'a cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów produktów Appl

Premiera każdego kolejnego modelu iPhone'a cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów produktów Apple'a

Foto: bloomberg

Michał Duszczyk

Apple oficjalnie potwierdziło: najnowszy model językowy od OpenAI zostanie zintegrowany z systemami iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe. Aktualizacja, która zbiegnie się w czasie z premierą iPhone'a 17, ma trafić do użytkowników już w przyszłym miesiącu. Eksperci nie mają wątpliwości – GPT-5 znacząco rozszerzy możliwości Apple Intelligence, wyznaczając nowy standard dla interakcji z urządzeniami.

Siri zdobędzie zdolność rozumienia

Koncern z Cupertino przyspiesza swoją ofensywę w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zapowiedź integracji modelu GPT-5, następcy używanego obecnie GPT-4o, to strategiczny ruch, który ma na celu wzmocnienie ekosystemu Apple w obliczu rosnącej konkurencji ze strony Google i Microsoftu. Nowa technologia OpenAI ma być wdrażana „szybciej, niż większość oczekiwała”, a wewnętrzne testy wersji beta już trwają. Jak donoszą media za oceanem, partnerstwo z OpenAI pozwoli Apple oferować znacznie bardziej zaawansowane funkcje AI, zwłaszcza w sytuacjach, gdy autorskie modele firmy okażą się niewystarczające do przetworzenia złożonych poleceń użytkownika. To inteligentna hybryda, w której codzienne, proste zadania będą obsługiwane przez lokalne modele Apple, a te wymagające głębszego rozumowania i kreatywności zostaną przekazane do chmury OpenAI.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump wymusza inwestycje koncernów w USA. Teraz padło na Apple i prezesa firmy Tima
Globalne Interesy
Trump zmusił Apple, by sypnął miliardami w Ameryce. Czy powstaną tu iPhone'y?

Dzięki integracji z GPT-5 kluczowe narzędzia wbudowane w systemy Apple zyskają nowe możliwości. Np. Siri zdobędzie zdolność do rozumienia i realizowania wielowątkowych, skomplikowanych zapytań, co do tej pory było jej słabością, ale usprawnione zostaną również narzędzia pisania (Writing Tools), które mają generować tekst o „wyższej jakości i z większą precyzją”. Z kolei funkcja inteligencji wizualnej (Visual Intelligence) zyska na dokładności w rozpoznawaniu obiektów i scen za pomocą aparatu.

FaceTime ma tłumaczyć rozmowy na żywo

Sam GPT-5, według danych OpenAI, stanowi znaczący postęp. Oferuje o 45 proc. mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów faktograficznych w porównaniu do poprzednika i cechuje się lepszą wydajnością w zadaniach programistycznych, matematycznych oraz w interakcji głosowej. Zunifikowany system modelu ma automatycznie dobierać najlepsze metody obliczeniowe do konkretnego problemu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Apple chce zaskoczyć konkurencję nowym produktem. To nie będzie smartfon
Gadżety
Apple chce zmienić zasady gry. Nowe urządzenie uderzy w smartfony i słuchawki

Co ważne, zwłaszcza dla użytkowników sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, którzy są wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, wdrożenie zewnętrznej technologii nie naruszy fundamentów prywatności. A przynajmniej tak zapewnia Apple. I tak, gdy użytkownik zdecyduje się skorzystać z funkcji opartych na ChatGPT w ramach Apple Intelligence, jego adres IP zostanie „zamaskowany”, a samo zapytanie nie będzie przechowywane na serwerach OpenAI (wyjątkiem będzie sytuacja, w której użytkownik świadomie połączy swoje konto OpenAI z systemem, aby uzyskać dostęp do funkcji premium). Ponadto, integracja pozostanie w pełni opcjonalna – to użytkownik będzie decydował, czy chce aktywować zaawansowane możliwości oferowane przez ChatGPT.

Poza samym modelem GPT-5, aktualizacja do iOS 26 wprowadzi inne nowości, takie jak tłumaczenie rozmów na żywo w FaceTime (Live Translation) czy nowe style kreatywne w Image Playground, również napędzane przez AI.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Smartfony Firmy Apple Marki iPhone

Apple oficjalnie potwierdziło: najnowszy model językowy od OpenAI zostanie zintegrowany z systemami iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe. Aktualizacja, która zbiegnie się w czasie z premierą iPhone'a 17, ma trafić do użytkowników już w przyszłym miesiącu. Eksperci nie mają wątpliwości – GPT-5 znacząco rozszerzy możliwości Apple Intelligence, wyznaczając nowy standard dla interakcji z urządzeniami.

Siri zdobędzie zdolność rozumienia

Pozostało jeszcze 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Elon Musk jest zaniepokojony rozwojem ChatGPT, który rywalizuje z jego modelem AI Grok. Przekonuje,
Globalne Interesy
„OpenAI pożre Microsoft żywcem”. Musk atakuje po premierze GPT-5
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Jeff Bezos, szef Amazona, wziął się za biznes przyszłości, jakim są obliczenia kwantowe
Globalne Interesy
Gigant e-zakupów zaskoczył. Inwestuje w rewolucję większą od AI
Satelity NASA na celowniku Donalda Trumpa. Mogą paść ofiarą oszczędności, ale sprawa ma drugie dno
Globalne Interesy
Trump chce zniszczyć satelity NASA. Naukowcy: To katastrofa
Donald Trump wymusza inwestycje w USA, a opornych straszy wysokimi cłami
Globalne Interesy
Donald Trump straszy gigantycznym cłem na chipy. „Produkujcie w USA”
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Produkcja smartfonów jest niezwykle uciążliwa, a Amerykanie nie lubią pracy w fabrykach
Globalne Interesy
Trump chce smartfonów z Ameryki, naciska na Apple. Były szef Motoroli: „To niemożliwe”
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie