Nadchodzi iPhone 17 z potężnym mózgiem. Apple szykuje wielką niespodziankę

Apple oficjalnie potwierdziło: najnowszy model językowy od OpenAI zostanie zintegrowany z systemami iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe. Aktualizacja, która zbiegnie się w czasie z premierą iPhone'a 17, ma trafić do użytkowników już w przyszłym miesiącu. Eksperci nie mają wątpliwości – GPT-5 znacząco rozszerzy możliwości Apple Intelligence, wyznaczając nowy standard dla interakcji z urządzeniami.

Siri zdobędzie zdolność rozumienia

Koncern z Cupertino przyspiesza swoją ofensywę w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zapowiedź integracji modelu GPT-5, następcy używanego obecnie GPT-4o, to strategiczny ruch, który ma na celu wzmocnienie ekosystemu Apple w obliczu rosnącej konkurencji ze strony Google i Microsoftu. Nowa technologia OpenAI ma być wdrażana „szybciej, niż większość oczekiwała”, a wewnętrzne testy wersji beta już trwają. Jak donoszą media za oceanem, partnerstwo z OpenAI pozwoli Apple oferować znacznie bardziej zaawansowane funkcje AI, zwłaszcza w sytuacjach, gdy autorskie modele firmy okażą się niewystarczające do przetworzenia złożonych poleceń użytkownika. To inteligentna hybryda, w której codzienne, proste zadania będą obsługiwane przez lokalne modele Apple, a te wymagające głębszego rozumowania i kreatywności zostaną przekazane do chmury OpenAI.

Dzięki integracji z GPT-5 kluczowe narzędzia wbudowane w systemy Apple zyskają nowe możliwości. Np. Siri zdobędzie zdolność do rozumienia i realizowania wielowątkowych, skomplikowanych zapytań, co do tej pory było jej słabością, ale usprawnione zostaną również narzędzia pisania (Writing Tools), które mają generować tekst o „wyższej jakości i z większą precyzją”. Z kolei funkcja inteligencji wizualnej (Visual Intelligence) zyska na dokładności w rozpoznawaniu obiektów i scen za pomocą aparatu.

FaceTime ma tłumaczyć rozmowy na żywo

Sam GPT-5, według danych OpenAI, stanowi znaczący postęp. Oferuje o 45 proc. mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów faktograficznych w porównaniu do poprzednika i cechuje się lepszą wydajnością w zadaniach programistycznych, matematycznych oraz w interakcji głosowej. Zunifikowany system modelu ma automatycznie dobierać najlepsze metody obliczeniowe do konkretnego problemu.