Pierwsze latające auta wkrótce trafią do sprzedaży. Znamy ceny

Aircar to projekt, który od lat rozpala wyobraźnię fanów. Latający samolot to konstrukcja, która powstaje na Słowacji. Pojazd do tej pory przechodził liczne testy, ale nie trafił do użytku – teraz to się zmieni. Stojąca za najnowszym modelem Aircar 2 firma Klein Vision ogłosiła, że jest on gotowy do produkcji.

Ile kosztuje latające auto?

Latający samochód ma trafić do sprzedaży już na początku 2026 r. To prawdopodobnie najbardziej znana tego typu konstrukcja w Europie. Już wiadomo, że model nie będzie tani. Cena tego innowacyjnego pojazdu ma oscylować w przedziale od 800 tys. do 1 mln dol., co czyni go luksusową zabawką dla najbogatszych entuzjastów technologii.

Aircar 2 to nie tylko samochód, ale także samolot, który potrafi zmienić swoją konfigurację w zaledwie 80 sekund. Proces transformacji, polegający na wysunięciu skrzydeł i steru, został skrócony o połowę w stosunku do poprzedniego prototypu. Według twórców, aby przejść z trybu drogowego do lotniczego, właściciel będzie musiał jedynie podjechać na lokalne lotnisko, nacisnąć przycisk i przygotować się do startu. Po wylądowaniu można kontynuować podróż do celu, poruszając się po drogach. Pojazd, który mierzy 5,8 metra długości, ma mieścić się na większości standardowych miejsc parkingowych. Co ciekawe, latające auto nie idzie na kompromisy. Inżynierowie postanowili, że ma być również użyteczne na drogach jak inne samochody. Efekt? Aircar 2 na autostradzie osiąga prędkość maksymalną 200 km/h.