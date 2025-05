Dlaczego Apple produkuje iPhone'y za granicą?

Poza wspomnianą dywersyfikacją chodzi np. o dostępność wykwalifikowanych inżynierów i siły roboczej. Zmarły dyrektor generalny Apple Steve Jobs wskazywał na niedostateczny system edukacji w Ameryce jako przeszkodę. Do tego dochodzą niższe koszty pracy oraz złożony ekosystem produkcji. Replikacja w USA wysoce złożonego ekosystemu produkcji, który obecnie istnieje w Azji, byłaby bardzo kosztowna – eksperci oceniają, że przeniesienie zaledwie 10 proc. łańcucha dostaw Apple do USA kosztowałoby firmę około 30 mld dol. i zajęłoby trzy lata. Według Dana Ivesa z Wedbush Securities, wyprodukowane w USA iPhone'y mogłyby kosztować ponad trzy razy więcej (dziś to ok. 1000 dol.).