Koniec rosyjskiego snu o własnych chipach. Projekt „Bajkał” zakończony fiaskiem

Według Siergieja Plastinina, prezesa firmy Nanotech, po zakończeniu eksperymentu z obudową procesora Baikal M, firma osiągnęła 74-85 proc. wartościowej produkcji. „Biorąc pod uwagę złożoność produktu, jest to bardzo godny uwagi wynik” – zauważył, dodając, że osiągnięcie 98 proc. niewybrakowanych chipów wymaga znacznie większej liczby kryształów. Aby usprawnić proces produkcji masowej, konieczne jest montowanie co najmniej 1000 mikroprocesorów miesięcznie. „W naszym przypadku mówiliśmy tylko o dziesiątkach sztuk” – wyjaśnił.

Według Stowarzyszenia Rosyjskich Projektantów i Producentów Elektroniki (ARPE) rosyjski rynek podzespołów elektronicznych zmniejszy się do końca tego roku o 18 proc.

„Rosyjski rynek usług obudowywania mikroukładów ma duży potencjał. Aby go odblokować, musimy najpierw powrócić do wdrażania rosyjskich mikroukładów w sprzęcie cywilnym” – mówi Iwan Pokrowski, szef ARPE. Zaznacza, że takie plany istniały do 2022 r. (zanim Putin napadł na Ukrainę – red.), ale zostały przerwane przez sankcje.

Tym, czego nie dopowiada, jest fakt, że ponad 80 proc. potrzebnych Rosji chipów tak na potrzeby cywilne, jak i rosyjskiej zbrojeniówki, było do wojny importowanych. Sankcje ten import zatrzymały. A Rosja ma jeden zakład, który produkuje chipy.

Sbierbank wydłubywał zachodnie chipy z kart

Efekt był taki, że np. największy bank Rosji – Sbierbank w lipcu 2022 r. przyznał, że przekłada chipy z niewykorzystanych kart na nowe. Olga Maklaszina, dyrektor wykonawcza Sbierbanku wyjaśnia: „Czipy stały się rzadkością (w Rosji – red.), kosztują dużo. A nasi koledzy z centrum emisyjnego wpadli na genialny pomysł rozwiązania problemu – reimplantację mikroczipów kart bankowych. Zaczęliśmy wybierać chipy z kart nieaktywnych i wkładać je do nowych. Używamy kart, które zostały wydane po wygaśnięciu starej, ale nikt ich nie odebrał” – zapewniała menedżerka.

Cały proces został podzielony na trzy etapy. Pierwszy polega na tym, że karty są gromadzone w oddziałach banku, są pakowane w bezpieczne pakiety i transportowane do centrów emisyjnych. Tam pracownicy usuwają dane z tych kart i dostarczają je do producenta. W fabryce wybierają chipy ze starych kart i wkładają je do nowych kart. Ten swoisty recykling prowadził jednak do bardzo licznych odrzutów takich kart w Rosji i za granicą.