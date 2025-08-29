Elon Musk w opałach. Cenni użytkownicy uciekają do konkurencji

Społeczność naukowa globalnie rezygnuje z X, a zastępuje go platformą, która uchodzi za jednego z głównych rywali dawnego Twittera. Mowa o Bluesky, który wyrasta na nową przestrzeń dla profesjonalnego dyskursu, przynajmniej wśród uczonych. Powód? Eksperci mówią o narastającym problemie z dezinformacją, nękaniem i spadkiem wartości merytorycznej na X.

X szybko traci cennych użytkowników

Badania wskazują na wyraźny trend migracji środowiska akademickiego z platformy X na Bluesky. Kompleksowa ankieta przeprowadzona na próbie ponad 800 międzynarodowych naukowców potwierdza, że X stał się dla wielu zawodowo bezużyteczny i „nieprzyjemny”. Doktor David Shiffman, biolog morski, zauważa, że jego blog naukowy Southern Fried Science generuje na Bluesky aż 100 razy więcej odsłon niż na X, gdzie udział odbiorców pozostaje niezmienny.

Raport opublikowany w „Integrative and Comparative Biology” potwierdza, że naukowcy uważają Bluesky za skuteczniejszą platformę do zawodowego nawiązywania kontaktów i dzielenia się badaniami. Migracja ta nie jest tylko zjawiskiem jednostkowym, bo trend potwierdza analiza Uniwersytetu w Zurychu (bada ona migrację 300 tys. użytkowników akademickich z X). Pokazuje ona, że aż prawie co piąty z akademickich użytkowników X w latach 2023–2025 przeniósł się na Bluesky. Warto zastrzec przy tym, iż badanie wykazało znaczące różnice w zależności od dziedziny: liderami w tym względzie są nauki humanistyczne i artystyczne, gdzie odsetek porzucających X to 31 proc., gdy w medycynie wskaźnik ten wynosił 13 proc.

Co przyciąga naukowców do Bluesky?

Przeprowadzona analiza wskazuje, że kluczowym atutem Bluesky jest protokół AT, który umożliwia zarządzanie algorytmami przez użytkowników, co eliminuje „ingerencje komercyjne”, dominujące na X. To ogranicza też wspomniane „nękanie oraz manipulację”. Wielu badaczy uważa Bluesky za odtworzenie dawnego, bardziej profesjonalnego i przyjaznego środowiska Twittera.