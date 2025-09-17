Reklama

Wojna handlowa USA – Chiny nabiera tempa. Pekin blokuje amerykańskiego giganta

Regulator internetu w Chinach wprowadził zakaz kupowania chipów Nvidii przez największe firmy technologiczne, w tym Alibabę i ByteDance. Oznacza to, że Pekin uznał rodzime procesory AI za wystarczająco mocne, by rzucić wyzwanie Ameryce.

Publikacja: 17.09.2025 13:22

Jensen Huang, prezes Nvidii ma poważny problem. Chiny blokują jego zaawansowane procesory AI

Jensen Huang, prezes Nvidii ma poważny problem. Chiny blokują jego zaawansowane procesory AI

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Paweł Rożyński

Administracja ds. Cyberprzestrzeni Chin (CAC) poinformowała firmy, w tym ByteDance i Alibabę, aby zakończyły testy i zamówienia układu RTX Pro 6000D, produktu Nvidii stworzonego specjalnie dla Chin — podały trzy osoby zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się „Financial Times”. Kilka firm sygnalizowało wcześniej, że zamierza zamówić dziesiątki tysięcy sztuk RTX Pro 6000D i rozpoczęło już testy oraz prace weryfikacyjne z dostawcami serwerów Nvidii — dodali informatorzy. Po otrzymaniu nakazu CAC firmy te poleciły swoim dostawcom przerwać te prace.

Zakaz wykracza poza wcześniejsze wytyczne regulatorów, które koncentrowały się na H20 — innym chipie Nvidii przeznaczonym wyłącznie na rynek chiński, szeroko stosowanym w AI. Decyzja zapadła po tym, jak chińscy regulatorzy doszli do wniosku, że krajowe układy osiągnęły wydajność porównywalną z modelami Nvidii używanymi w Chinach.

Zakaz Chin: koniec zakupów procesorów Nvidii

Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, powiedział w środę dziennikarzom w Londynie, że tego samego wieczoru spodziewa się rozmawiać o możliwościach prowadzenia działalności w Chinach z Donaldem Trumpem podczas państwowej wizyty prezydenta USA w Wielkiej Brytanii. — Możemy obsługiwać dany rynek tylko wtedy, gdy dany kraj chce, abyśmy tam byli — stwierdził. — Jestem rozczarowany tym, co widzę. Ale Chiny i USA mają szersze sprawy do uregulowania i to rozumiem. Podchodzimy do tego cierpliwie.

Czytaj więcej

Jensen Huang
Plus Minus
Jensen Huang, szef Nvidi – tylko on był w stanie ograć Donalda Trumpa

Pekin naciska na chińskie firmy technologiczne, aby wspierały krajowy przemysł półprzewodników i zrywały zależność od Nvidii, by móc konkurować ze Stanami Zjednoczonymi w wyścigu AI. — Teraz przekaz jest głośny i wyraźny — powiedział „FT”. jeden z menedżerów firm technologicznych. — Wcześniej wielu miało nadzieję, że dostawy chipów Nvidii zostaną wznowione, jeśli sytuacja geopolityczna się poprawi. Teraz wszyscy skupiają się na budowie krajowego systemu.

Reklama
Reklama

Nvidia zaczęła produkować chipy dostosowane do rynku chińskiego po tym, jak były prezydent USA Joe Biden zakazał firmie eksportu jej najmocniejszych produktów do Chin, aby spowolnić postępy Pekinu w AI.

Chipowa wojna. Chiny mogą zastąpić urządzenia z USA?

Jak podaje jedno ze źródeł, chińscy regulatorzy niedawno wezwali rodzimych producentów chipów, takich jak Huawei i Cambricon, a także Alibabę i Baidu (które również tworzą własne półprzewodniki), aby przedstawili raporty porównujące ich produkty z układami Nvidii dostępnymi w Chinach. Ustalono, że chińskie procesory AI osiągnęły poziom porównywalny lub wyższy niż produkty Nvidii objęte ograniczeniami eksportowymi — dodała ta osoba.

Czytaj więcej

Chiny mierzą się z problemem braku dostępu do najbardziej zaawansowanych chipów AI. Stawiają na włas
Globalne Interesy
Nowy front wojny o sztuczną inteligencję. Chiny znalazły sposób na blokadę

Chińscy producenci chipów planują potroić całkowitą produkcję procesorów AI w przyszłym roku. — Na najwyższym szczeblu jest teraz konsensus, że podaży krajowych chipów wystarczy, by zaspokoić popyt bez konieczności kupowania układów Nvidii — powiedział jeden z przedstawicieli branży.

Nvidia zaprezentowała RTX Pro 6000D w lipcu podczas wizyty Huanga w Pekinie, kiedy to amerykańska firma ogłosiła także, że Waszyngton złagodził wcześniejszy zakaz dotyczący chipu H20.

W zeszłym miesiącu, chińskie organy regulacyjne, w tym CAC, ostrzegły firmy technologiczne przed kupowaniem chipów H20 i poprosiły je o uzasadnienie, dlaczego wybierały je zamiast produktów krajowych. RTX Pro 6000D, który według firmy mógł być używany m.in. w zautomatyzowanej produkcji, był ostatnim produktem Nvidii dopuszczonym do sprzedaży w dużych ilościach w Chinach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Nvidia

Administracja ds. Cyberprzestrzeni Chin (CAC) poinformowała firmy, w tym ByteDance i Alibabę, aby zakończyły testy i zamówienia układu RTX Pro 6000D, produktu Nvidii stworzonego specjalnie dla Chin — podały trzy osoby zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się „Financial Times”. Kilka firm sygnalizowało wcześniej, że zamierza zamówić dziesiątki tysięcy sztuk RTX Pro 6000D i rozpoczęło już testy oraz prace weryfikacyjne z dostawcami serwerów Nvidii — dodali informatorzy. Po otrzymaniu nakazu CAC firmy te poleciły swoim dostawcom przerwać te prace.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Największe triumfy Ellison święcił w latach 90., kiedy był w centrum uwagi jako buntowniczy wizjoner
Globalne Interesy
Ekstrawagancki król danych znów na szczycie. Ze swojej wyspy rzuca wyzwanie Muskowi
Jack Ma, założyciel Alibaby, coraz mocniej wchodzi w sztuczną inteligencję
Globalne Interesy
Cios w OpenAI i Teslę. Gigant e-handlu pokazał „przełomową” AI i humanoida
Po początkowym zachwycie AI wiele firm zorientowało się, że warto mocniej postawić na „ludzkich prac
Globalne Interesy
Firmy coraz częściej odwracają się od AI. W cenie znów człowiek, ale może być za późno
Muzykom nie podobają się inwestycje założyciela Spotify. Bojkotują platformę
Globalne Interesy
Zaskakujący bojkot Spotify. Artyści usuwają muzykę
Premiera iPhone'a 17 była wielkim wydarzeniem dla Apple, ale kilka dni po premierze nie widać już ta
Globalne Interesy
Kwaśne jabłko po premierze. Apple straciło ponad 100 mld dol. przez nowego iPhone'a
Reklama
Reklama
e-Wydanie