USA przejmują TikToka. Nowi inwestorzy i wiele wątpliwości

Donald Trump podpisał dekret, który przesądza o sprzedaży amerykańskich operacji TikToka. Nowa spółka, wyceniana na 14 mld dol., ma być kontrolowana przez inwestorów z USA. Podobnie jak algorytm aplikacji – klucz do jej sukcesu.

Aktualizacja: 26.09.2025 19:53 Publikacja: 26.09.2025 13:50

Donald Trump pochwalił się, że udało mu się wynegocjować porozumienie w sprawie TikToka

Donald Trump pochwalił się, że udało mu się wynegocjować porozumienie w sprawie TikToka

Foto: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

Paweł Rożyński

Prezydent Donald Trump podpisał dekret wykonawczy. Ogłosił, że jego plan sprzedaży amerykańskich operacji chińskiego TikToka inwestorom z USA i innych krajów spełnia wymogi bezpieczeństwa narodowego przewidziane w ustawie z 2024 r.

Nowa amerykańska spółka zostanie wyceniona na około 14 miliardów dolarów – poinformował z kolei wiceprezydent JD Vance, co oznacza, że wartość popularnej aplikacji wideo jest niższa, niż szacowała część analityków.

Trump jednocześnie odroczył do 20 stycznia egzekwowanie ustawy, która zakazuje aplikacji, jeśli jej chińscy właściciele jej nie sprzedadzą. Czas ten ma umożliwić wyodrębnienie amerykańskich aktywów TikToka z globalnej platformy, pozyskanie inwestorów w USA i za granicą oraz uzyskanie zgody chińskiego rządu – informuje agencja Reuters.

Trump: Jest aprobata Xi Jinpinga

Publikacja dekretu pokazuje, że Trump poczynił postępy w procesie sprzedaży amerykańskich aktywów TikToka, ale nadal pozostaje wiele niewiadomych, m.in. to, jak nowa spółka będzie korzystać z najważniejszego atutu aplikacji – algorytmu rekomendacji.

– Po stronie chińskiej była pewna niechęć, ale fundamentalną kwestią było to, że chcieliśmy utrzymać działanie TikToka, jednocześnie zapewniając ochronę prywatności danych Amerykanów, zgodnie z wymogami prawa – powiedział Vance dziennikarzom podczas briefingu w Gabinecie Owalnym.

Dekret Trumpa stanowi, że algorytm zostanie ponownie wytrenowany i będzie monitorowany przez partnerów ds. bezpieczeństwa nowej amerykańskiej spółki, a jego działanie będzie kontrolowane przez wspólne przedsiębiorstwo.

Trump stwierdził, że prezydent Chin Xi Jinping wyraził aprobatę dla planów. – Rozmawiałem z prezydentem Xi. To była dobra rozmowa – powiedziałem mu, co robimy, a on odpowiedział: „działajcie” – powiedział Trump.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych w piątek poinformowało, że rząd „szanuje wolę przedsiębiorstw i zachęca je do prowadzenia negocjacji biznesowych na zasadach rynkowych, aby osiągnąć rozwiązania zgodne z chińskim prawem i równowagą interesów”. – Mamy nadzieję, że USA zapewnią otwarte, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla chińskich firm inwestujących w Stanach Zjednoczonych – powiedział rzecznik resortu, Guo Jiakun.

Kto będzie inwestorem TikToka?

Trump podkreślił, że TikTok – który ma 170 milionów użytkowników w USA – pomógł mu w zwycięstwie wyborczym w ubiegłym roku. Sam Trump ma 15 milionów obserwujących na swoim prywatnym koncie. Biały Dom uruchomił także w sierpniu oficjalne konto na TikToku.

Trump dodał, że wśród inwestorów znajdą się m.in.: Michael Dell (założyciel i prezes Dell Technologies), Rupert Murdoch (honorowy przewodniczący Fox News i wydawca News Corp) oraz „czterech lub pięciu światowej klasy inwestorów”.

Chińska spółka ByteDance – właściciel TikToka – wycenia się obecnie na ponad 330 miliardów dolarów, według nowego programu odkupu udziałów od pracowników. TikTok generuje jednak tylko niewielki procent przychodów ByteDance.

Według Dana Ivesa, analityka Wedbush Securities, wartość TikToka (bez algorytmu) szacowano w kwietniu 2025 r. na 30-40 miliardów dolarów.

Alan Rozenshtein, profesor prawa na Uniwersytecie Minnesota, ocenił, że dekret nie odpowiada na wszystkie pytania, m.in. czy ByteDance nadal będzie kontrolował algorytm. „Problem w tym, że prezydent zatwierdził umowę, ale nie podał szczegółowych informacji o algorytmie” – powiedział, cytowany przez agencję Reuters.

Chińskie media przedstawiły inną wersję porozumienia, sugerując, że ByteDance nadal będzie odgrywać istotną rolę operacyjną. Magazyn finansowy Caixin poinformował, że ByteDance planuje stworzenie spółki TikTok U.S., która otrzymywałaby część przychodów z nowej spółki joint venture.

Według źródeł Reutersa, grupa trzech inwestorów – Oracle, fundusz private equity Silver Lake i MGX z Abu Zabi – obejmie łącznie około 45-50 proc. udziałów w TikTok U.S. Kolejne około 30 proc. obejmą obecni inwestorzy ByteDance, m.in. Susquehanna International Group, General Atlantic i KKR.

Republikańscy kongresmeni zażądali jednak więcej szczegółów, aby upewnić się, że umowa oznacza „czyste odcięcie od Chin”. – Kiedy szczegóły zostaną dopracowane, musimy mieć pewność, że ta transakcja chroni amerykańskich użytkowników przed wpływem i inwigilacją grup powiązanych z KPCh – oświadczyli Brett Guthrie, Gus Bilirakis i Richard Hudson.

Według wysokiego rangą urzędnika Białego Domu, ByteDance ma mianować jednego z siedmiu członków rady nowej spółki, a Amerykanie obsadzą pozostałe sześć miejsc. ByteDance zachowa mniej niż 20 proc. udziałów w TikTok U.S., aby spełnić wymogi ustawy z 2024 r., która nakazywała zamknięcie aplikacji w USA do stycznia 2025 r., jeśli chińska firma nie sprzeda swoich amerykańskich aktywów.

