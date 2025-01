Amerykanie na potęgę uczą się chińskiego. To efekt zakazu dla TikToka

Na wojnie USA z TikTokiem zyskuje Duolingo

Kolejny efekt potencjalnej blokady TikToka to właśnie nauka chińskiego przez Amerykanów, jako że w Xiaohongshu/RedNote domyślnym językiem apki jest mandaryński. Jak poinformowało Duolingo, przeprowadzono ankietę, w której na pytanie „skąd się o nas dowiedziałeś”, użytkownicy coraz częściej wskazują: „TikTok”. Na całym zamieszaniu zyskuje więc niespodziewanie Duolingo. Aplikacja tylko w ostatnich dniach odnotowała aż 36-proc. wzrost liczby pobrań w USA w sklepach App Store i Google Play – wylicza Appfigures. Efekt? Tydzień temu Duolingo było na 40. pozycji wśród najpopularniejszych programów w zestawieniu Top Apps (uwzględnia wszelkie aplikacje nie będące grami). Obecnie jest na 20. miejscu.

RedNote na rynku działa od 2013 r., ale poza Chinami ów serwis bardziej podobny do Instagrama niż TikToka nie był popularny. Platforma stworzona w Szanghaju to nie jest jednak najbezpieczniejsze miejsce w sieci. Eksperci mówią o obawach dotyczących prywatności. Adrianus Warmenhoven, specjalista NordVPN, twierdzi, że chińska apka wiąże się z licznymi cyberzagrożeniami. – Podobnie jak TikTok, RedNote podlega chińskim przepisom, które mogą zapewnić organom rządowym dostęp do danych użytkowników bez ochrony prywatności oczekiwanej w USA. Platforma gromadzi obszerne dane osobowe, w tym lokalizację, aktywność przeglądania i informacje specyficzne dla urządzenia, takie jak adresy IP. Może również udostępniać te dane zewnętrznym dostawcom usług, co budzi obawy o prywatność użytkowników. Tzw. czerwoną flagą jest brak przejrzystości aplikacji – jej warunki są głównie w języku mandaryńskim, co sprawia, że użytkownicy niemówiący po chińsku nie mają jasności co do tego, jakie dane są gromadzone i jak są wykorzystywane. Utrudnia to użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich prywatności – wylicza.

Czy korzystanie z RedNote jest bezpieczne?

Poza prywatnością istnieją obawy związane z cenzurą treści. NordVPN przestrzega, iż zasady moderowania treści RedNote mogą być „zgodne ze standardami chińskiego rządu, potencjalnie dławiąc wolność słowa i narażając użytkowników na stronnicze informacje”. – By chronić swoją prywatność podczas korzystania z RedNote ogranicz udostępniane danych osobowych i przejrzyj ustawienia prywatności aplikacji, aby ograniczyć gromadzenie danych – radzi Warmenhoven. – Aby ograniczyć śledzenie adresu IP, rozważ skorzystanie z VPN – kontynuuje.

Jego zdaniem Amerykanie powinni pomyśleć dwa razy przed przejściem z TikToka na RedNote.