Sprzeczne podejście rządu w relacjach z Chinami

– W polskim dyskursie dominuje podejście czarno-białego świata i albo totalnie się zamykamy, albo otwieramy na współpracę. Tymczasem w każdym sektorze może to wyglądać inaczej i też nie powinno być czarno-białe. Po prostu każdy przypadek jest inny i trzeba go analizować pod kątem potencjalnych korzyści, a nie czarno-białych klisz – stwierdza ekspert.

Jeżeli chodzi o podejście do relacji Polska–Chiny, dostrzega on trzy ważne aspekty. Jako pierwszy z nich wskazuje on na potrzebę większej koncentracji na relacjach z Chinami także poza spotkaniami na szczycie. – My się Chinami zaczynamy interesować, jak dochodzi do jakiejś wizyty. Pomiędzy wizytami niewiele się dzieje, a potem nagle znowu sobie przypominamy o tym, że istnieją Chiny i tak już od kilku dekad – pyta.

Jako drugi ważny aspekt Radosław Pyffel wskazał niezrozumienie szerszego kontekstu relacji handlowych Polski z Państwem Środka. – Chiny od trzech dekad oznaczają po prostu wielką zmianę. To jest rewolucja gospodarcza, technologiczna, to jest rewolucja w łańcuchach dostaw, w łańcuchach przemysłowych. Tu nie chodzi o to, czy sprzedamy dwa kontenery kurzych łapek więcej czy mniej, ale o miejsce Polski w łańcuchu dostaw, dostęp do technologii oraz pozycję w nowym układzie gospodarczym. W tym sensie liczenie bilansu handlowego rodem z centrali handlu zagranicznego PRL i uciekanie od zaawansowanych projektów technologicznych wpinających Polskę w nowe łańcuchy dostaw i produkcji jest błędnym podejściem, które nie tylko nie zmieni miejsca Polski w układzie, ale jeszcze go pogorszy, bo przecież inni to widzą i działają – mówi ekspert.

Kolejnym wyzwaniem, zdaniem Radosława Pyffla z Instytutu Sobieskiego, pozostaje komunikacja między rządem a przedstawicielami biznesu. – Nie ma komunikacji między dyplomacją publiczną, gospodarczą a biznesem. Firmy uaktywniają się tylko wtedy, gdy odczuwają skutki różnego rodzaju decyzji. Będzie za chwilę następna wizyta, no i znowu wszyscy się obudzą, że Chiny to jest taki wielki rynek. Ale poza jakimiś rytualnymi czy symbolicznymi działaniami nie ma mowy o żadnych strategiach czy działaniach pozytywnych, bo w Polsce administracja i biznes to dwie oddzielone od siebie sfery życia, które na Chiny spoglądają często w szokująco odmienny sposób – zaznacza.

Radosław Pyffel obawia się, że istnieje coraz mniejsza szansa na znalezienie się we właściwej pozycji w naszych relacjach z Chinami. – Myślę, że ten pociąg już trochę odjechał, bo tam już się wszyscy poukładali. W Europie Węgry były takim krajem, który przy różnych kontrowersjach natury politycznej jednak się w ten łańcuch dostaw wbił, przejął inwestycje z Chin, stał się takim hubem w Unii. Europa Zachodnia deklarując ostrożność, również nie zrezygnowała z istotnych projektów. A Polska? Od kilku dekad debatuje, gdy Europa i świat już kończy układanie się na nowo. Warto również pamiętać o tym, że perspektywa Chin też jest już dzisiaj inna. Oni coraz bardziej nastawiają się na globalne południe, a nie na Europę ani Polskę – ocenia ekspert.