Telekomunikacja kręgosłupem cyfrowej przyszłości. Europa chce postawić na gigantów

Takie wnioski płyną z raportu „Rynek Telekomunikacyjny w Polsce. Trendy i perspektywy rozwoju” autorstwa prof. Konrada Raczkowskiego, dyrektora Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Prof. Raczkowski w latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, zaś w 2015 i 2016 roku wiceministrem finansów.

Prezentując 9 września raport na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwrócił uwagę, że w obliczu dynamicznych przemian geopolitycznych, technologicznych i gospodarczych Unia Europejska stoi przed koniecznością zasadniczego wzmocnienia swojej wyjątkowo już słabej pozycji konkurencyjnej na arenie globalnej. Wzrost gospodarczy krajów europejskich od lat już odstaje od osiągnięć na tym polu USA, a zwłaszcza Chin. Podobnie ma się rzecz z innowacjami, tworzeniem oraz implementacją nowych technologii. Można wręcz mówić o stagnacji Starego Kontynentu jako całości.

Potrzeba integracji

Obecny model rozwoju oparty na rozdrobnionych rynkach krajowych, powolnych mechanizmach decyzyjnych i ograniczonej skali działania staje się niewystarczający wobec wyzwań, jakie stawia rzeczywistość XXI wieku. – Aby sprostać nowym realiom, Unia Europejska powinna nie tylko zwiększyć swoją produktywność, ale przede wszystkim przeprowadzić głęboką integrację strategicznych sektorów, wśród nich telekomunikacji jako filaru innowacyjnej gospodarki – przekonywał prof. Raczkowski, prezentując swój raport.

Współczesna konkurencja nie opiera się już – jego zdaniem – wyłącznie na cenie czy wydajności, ale na zdolności szybkiego wdrażania innowacji, elastyczności systemowej i cyfrowej suwerenności. A Unia Europejska w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami pozostaje w tyle pod względem skali inwestycji w badania i rozwoju, liczby globalnych firm technologicznych oraz zdolności komercjalizacji innowacji. Szczególnie widoczna jest luka w zaawansowanych technologiach cyfrowych, gdzie telekomunikacja – jako infrastruktura dla usług danych, łączności i AI – odgrywa kluczową rolę.

Wyzwaniem są też wymiar obronny i cyberbezpieczeństwo, w sytuacji nasilenia ataków i zagrożeń hybrydowych.