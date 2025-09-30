Rusza system kaucyjny. Zmiany dla klientów już od 1 października. Polacy pytają o zasady

Aktualizacja: 30.09.2025 15:40 Publikacja: 30.09.2025 15:30
Od 1 października w Polsce zaczyna obowiązywać system kaucyjny. Nowe zasady budzą wiele pytań
Zgodnie z zasadami systemu kaucyjnego do cen napojów zostanie doliczona kaucja, którą będzie można odzyskać, zwracając butelki. Rozwiązanie ma promować recykling i wielokrotne wykorzystanie opakowań.
Im bliżej wejścia systemu kaucyjnego w Polsce, tym większe budzi on zainteresowanie. W ostatnich dniach liczba osób, które szukają w internecie informacji na ten temat, systematycznie rośnie. Jak wynika z analiz Google Trends, już od początku września system kaucyjny z każdym dniem przyciąga coraz większą uwagę Polaków. Najwięcej osób szuka informacji na ten temat w województwie mazowieckim, a najmniej na Pomorzu.
Osoby zainteresowane tematem najczęściej wpisują w wyszukiwarce frazę „system kaucyjny w Polsce” lub „system kaucyjny 2025”. Często zadają również pytania, od kiedy będzie obowiązywał system kaucyjny oraz jaka będzie kaucja. Internauci pytają także o zasady systemu kaucyjnego.
System kaucyjny zacznie obowiązywać w Polsce od 1 października 2025 r. W sklepach pojawią się napoje w opakowaniach objętych systemem. Znajdzie się na nich wyraźny znak kaucji z jej kwotą. Przy zakupie napoju w takim opakowaniu od klienta zostanie pobrana kaucja. Będzie ona doliczona do ceny napoju dopiero przy kasie. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania. Aby ją odzyskać, nie trzeba będzie okazywać paragonu.
Opakowanie będzie można zwrócić w dowolnym punkcie zbiórki. Obowiązek zbierania opakowań został nałożony na sklepy powyżej 200 m2, a małe sklepy poniżej 200 m2 mogą dobrowolnie przystąpić do systemu. W każdej gminie będzie musiał być co najmniej jeden punkt odbioru. Co ważne, opakowań nie należy zgniatać przed oddaniem do punktu zbiórki.
Do punktów zbiórki będzie można zwrócić tylko oznakowane opakowania po napojach objęte systemem kaucyjnym. Będą to szklane i plastikowe butelki oraz metalowe puszki. Kaucja wyniesie:
Więcej na temat systemu kaucyjnego dowiesz się z artykułu: System kaucyjny od 1 października w sklepach. Co się zmieni dla klientów?
