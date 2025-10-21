Reklama

Wstydliwy problem Google. Nieproszeni „goście” w nowojorskich biurach

Technologiczny gigant ma prozaiczny problem. Pracownicy biurowca Google w dzielnicy Chelsea w Nowym Jorku zostali w weekend poproszeni o pozostanie w domu po tym, jak ekipa deratyzacyjna znalazła „wiarygodne dowody” na obecność pluskiew.

Publikacja: 21.10.2025 09:39

Siedziba Google w dzielnicy Chelsea w Nowym Jorku. W największym mieście USA koncern zatrudnia 14 ty

Siedziba Google w dzielnicy Chelsea w Nowym Jorku. W największym mieście USA koncern zatrudnia 14 tys. osób

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Informację rozesłał w niedzielę do wszystkich pracowników Google w Nowym Jorku dział firmy ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. W wiadomości poinformowano, że do biura przybyli fachowcy z psem tropiącym, który potwierdził ślady obecności owadów – informuje magazyn „Wired”. Pracownikom nakazano unikanie biura do czasu zakończenia dezynsekcji. Jak podano w mailu, z „ostrożności” Google prowadzi też dodatkowe inspekcje w innych nowojorskich lokalizacjach, w tym w budynkach kampusu Hudson Square.

Czytaj więcej

Technologiczni giganci inwestują miliardy w biura i kampusy
Globalne Interesy
Technologiczni giganci inwestują miliardy w biura i kampusy

Firma zaapelowała do pracowników, by zgłaszali każdy przypadek wystąpienia objawów, które mogą mieć związek z ukąszeniami pluskiew, a także by informowali zespół ds. infrastruktury, jeśli zauważą owady w biurze. Zasugerowano również, by w razie wykrycia pluskiew w domu, skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się ich zwalczaniem. Google odmówiło komentarza w tej sprawie.

Skąd się biorą pluskwy w biurach?

Eksperci ds. BHP tłumaczą, że przy tysiącach pracowników i częstym korzystaniu z tzw. „open space’ów” oraz wspólnych stref relaksu, ryzyko takich zdarzeń rośnie – zwłaszcza jeśli do biura wnosi się rzeczy osobiste, torby czy maskotki. Google od lat promuje kulturę pracy opartą na komforcie i kreatywności – stąd w biurach firmy nie brakuje miękkich sof, roślin, a nawet pluszowych zwierząt i zabawek, które tworzą przyjazną atmosferę. To idealne miejsca dla nieproszonych stworzeń.

Tego typu problemy mogą być pośrednim skutkiem mniejszej obecności pracowników w biurach po pandemii COVID-19 oraz wprowadzenia pracy zdalnej i hybrydowej. Gdy budynki są rzadziej użytkowane i służby sprzątające działają w ograniczonym zakresie, pojawiają się warunki sprzyjające takim incydentom.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marcin Sieniek
Opinie i komentarze
Polski menedżer Google'a w Krzemowej Dolinie: Ona jest nie do skopiowania

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy nowojorskie biuro Google zmaga się z plagą pluskiew. W 2010 r. owady pojawiły się w biurach firmy przy 9th Avenue na Manhattanie, w czasie gdy cała metropolia borykała się z inwazją tych stworzeń. Podobne incydenty notowano już w biurach firmy w Zurychu i Singapurze, gdzie w ostatnich latach pojawiały się doniesienia o mrówkach i karaluchach w strefach kuchennych.

Google rozbudowuje swoją obecność w Nowym Jorku

Nowy Jork to po Dolinie Krzemowej najważniejsza lokalizacja Google w Stanach Zjednoczonych. Firma zatrudnia tam ponad 14 tys. osób, a jej kampusy – w dzielnicach Chelsea i Hudson Square – stanowią kluczowe centra inżynieryjne i reklamowe. Główny biurowiec przy 111 Eighth Avenue, zakupiony przez Google w 2010 r. za 1,9 mld dol., jest jednym z największych budynków w mieście i zajmuje cały kwartał. W ostatnich latach koncern rozbudowuje też kompleks Hudson Square, gdzie ma powstać tzw. Google Hudson Campus, mieszczący m.in. działy odpowiedzialne za rozwój YouTube’a i usług w chmurze. 

I dalej zapewne będzie rozbudowywał swoje biurowe imperium wraz z rozwojem biznesu. Okazuje się jednak, że nawet wart ponad 3 biliony dolarów gigant technologiczny nie jest w stanie wygrać z przeciwnikiem o długości kilku milimetrów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Google biura

Informację rozesłał w niedzielę do wszystkich pracowników Google w Nowym Jorku dział firmy ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. W wiadomości poinformowano, że do biura przybyli fachowcy z psem tropiącym, który potwierdził ślady obecności owadów – informuje magazyn „Wired”. Pracownikom nakazano unikanie biura do czasu zakończenia dezynsekcji. Jak podano w mailu, z „ostrożności” Google prowadzi też dodatkowe inspekcje w innych nowojorskich lokalizacjach, w tym w budynkach kampusu Hudson Square.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zmiana czasu wpływa na codzienne funkcjonowanie milionów Europejczyków i jest kłopotliwa dla firm i
Globalne Interesy
Kiedy przechodzimy na czas na zimowy? Zmiana budzi duże kontrowersje
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Eksperci sugerują, że AI może być dla pracodawców „dobrą wymówką", by usprawiedliwić zwolnienia w fi
Globalne Interesy
Obwiniają AI za zwolnienia, a prawda może być inna. „Robią z technologii kozła ofiarnego”
Konkurs Alpha Arena to w praktyce eksperyment, który ma pokazać, jak narzędzia sztucznej inteligencj
Globalne Interesy
Zaskakujący wynik giełdowego eksperymentu z AI. Który bot najlepiej pomnożył kapitał?
Tim Cook, szef Apple, ma powody do zadowolenia. iPhone 17 sprzedaje się jak świeże bułeczki
Globalne Interesy
Sprzedaż iPhone’a 17 niespodziewanie bije rekordy. Chiny przyszły z odsieczą
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Jak zmieni się tydzień pracy przez AI? Szefowie firm technologicznych prognozują
Globalne Interesy
Będziemy pracować tylko trzy dni w tygodniu. Powód jest jeden
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie