Bańka AI 17 razy większa niż dot-comów z lat 90.? Ten analityk zszokował świat

Oszałamiający wzrost wycen spółek związanych z AI zaczyna niepokoić. Eksperci coraz częściej mówią o bańce spekulacyjnej
Bilion dolarów wartości zyskało łącznie 10 największych startupów AI, mimo że żadna z tych firm nie wygenerowała jeszcze zysku. Tak przynajmniej wynika z raportu „Financial Times”, który porównuje obecną gorączkę sztucznej inteligencji do szalonego rynku z czasów bańki dot-comów z lat 90. Wzrost wycen jest oszałamiający: firmy takie jak OpenAI, Anthropic czy Cohere są wyceniane na dziesiątki miliardów dolarów, choć ich produkty nie dostarczyły tzw. „killer app” – aplikacji, która mogłaby znacząco zmienić rynek lub codzienne życie użytkowników. Powoduje to, że co chwila pojawiają się kolejne ostrzeżenia ekspertów.
Julien Garran, partner w brytyjskiej firmie MacroStrategy Partnership, idzie najdalej: twierdzi, że obecna bańka AI jest 17 razy większa niż bańka dot-comów i cztery razy większa niż kryzys nieruchomości w 2008 r. W swoim raporcie z początku października, który odbił się głośnym echem, zwrócił uwagę na nieefektywne inwestowanie pieniędzy w USA, czyli finansowanie firm głównie na podstawie oczekiwań i hype’u, a nie realnej użyteczności ich produktów. W efekcie, jego zdaniem, obecna bańka jest 17 razy większa od bańki internetowej z końca lat 90. i cztery razy większa niż bańka na rynku nieruchomości w 2008 r.
Dlaczego tak się dzieje? Garran udzielił właśnie wywiadu CNN, w którym udowadnia swoją tezę i tłumaczy wyliczenia. Jego zdaniem problemem jest sposób budowania modeli AI, zwłaszcza dużych modeli językowych (LLM, Large Language Models). Te systemy uczą się na gigantycznych zbiorach danych, analizując prawdopodobieństwo, z jakim słowa występują po sobie. Choć jest to imponująca technologia, w praktyce ogranicza się głównie do przewidywania tekstu i powielania już istniejących schematów kodu. – Modele te nie tworzą nic naprawdę nowego. Nie ma tu przełomowych aplikacji, które mogłyby napędzać gospodarkę – wyjaśnia Garran.
Innym problemem jest skala. Rozwijanie kolejnych wersji modeli wymaga ogromnych nakładów na sprzęt i energię, a tempo postępu technologicznego nie rośnie proporcjonalnie do wydatków. Od czasu premiery ChatGPT-4 w marcu 2023 r. kolejne wersje modeli nie podniosły znacząco poprzeczki w praktycznej użyteczności.
Ekspert podkreśla w rozmowie z CNN, że ekosystem AI jest mocno uzależniony od ciągłego napływu kapitału. Giganci jak Nvidia zarabiają ogromne sumy na sprzedaży sprzętu do centrów danych, ale większość startupów rozwijających modele AI generuje straty. – Kiedy zabraknie inwestorów, bańka może pęknąć – ostrzega Garran.
Mimo to wciąż pojawiają się nowe źródła finansowania – od SoftBanku po państwowe fundusze z Arabii Saudyjskiej. Jednak inwestorzy stają się coraz bardziej ostrożni, a wysokie wyceny wielu start-upów zaczynają już odstraszać nowy kapitał.
Niektórzy twórcy modeli AI argumentują, że choć nie są idealne, mogą zastąpić proste, rutynowe zadania – np. w zarządzaniu czy konsultingu. Garran odpowiada, że w najlepszym przypadku mogą jedynie wymieniać „bullshit job” na inny „bullshit job”, czyli zastępować pracę, która i tak nie wnosi dużej wartości. „To nie sprawia, że stają się szeroko użyteczne ani nie napędzają realnej gospodarki” – podkreśla.
Historia pokazuje, że bańki mogą rodzić innowacje. Po pęknięciu bańki internetowej powstały firmy takie jak Amazon czy Google. Garran zauważa jednak, że obecna bańka jest znacznie większa, a potencjalne straty – dla gospodarki i inwestorów – mogą być poważniejsze. – Jeśli szał będzie trwał kolejne lata, wiele środków zostanie zainwestowanych w rzeczy, które nie przyniosą zwrotu, co może obniżyć tempo wzrostu PKB – mówi.
Nie wyklucza scenariusza, w którym ktoś jednak stworzy „superinteligencję”, co radykalnie zmieni świat i gospodarki. – Wtedy moglibyśmy znaleźć się w utopii albo dystopii, zależnie od tego, kto kontroluje systemy. Ale obecnie jesteśmy daleko od tej możliwości – podsumowuje Garran.
Najbliższe miesiące będą kluczowe. Wyceny wciąż rosną, a rynek jest wciąż w fazie narastania bańki, jak ocenia „Financial Times”. Dla inwestorów i zwykłych użytkowników oznacza to czas ostrożności, ale też potencjalne możliwości – jeśli uda się znaleźć firmy rzeczywiście wnoszące innowację i praktyczną wartość.
