Nvidia inwestuje w najcenniejszy polski start-up. To partnerstwo ma zmienić AI

Najwięcej warta firma technologiczna na świecie inwestuje w ElevenLabs, start-up rozwijający technologię głosu opartą na sztucznej inteligencji.

Publikacja: 23.09.2025 08:53

Jensen Huang, szef Nvidii, wierzy w przyszłość polskiego start-upu

Jensen Huang, szef Nvidii, wierzy w przyszłość polskiego start-upu

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Prezes kalifornijskiego koncernu Jensen Huang i współzałożyciel ElevenLabs Mati Staniszewski poinformowali o tym we wspólnym nagraniu wideo. - Z radością dzielimy się informacją, że Nvidia inwestuje w ElevenLabs, przy wsparciu Jensena Huanga. Wizyta państwowa USA w Wielkiej Brytanii w ubiegłym tygodniu wzmocniła więzi w zakresie sztucznej inteligencji. Ponieważ nasze korzenie pogłębiają się w obu krajach, to partnerstwo i rozmowa były idealnym zwieńczeniem tego procesu – stwierdził Staniszewski, który założył najbardziej znany za granicą i najcenniejszy polski start-up wraz z Piotrem Dąbkowskim. Szczegółów dotyczących tej współpracy na razie nie podano.

Głos jako sztuka: Huang o technologii ElevenLabs

W opublikowanym przez ElevenLabs nagraniu Huang i Staniszewski dyskutowali o ewolucji i przyszłości dźwięku opartego na AI. W materiale podkreślono, że ElevenLabs od pierwszych dni współpracowało z Nvidią i „od samego początku Jensen podzielał naszą wizję mocy głosu i dźwięku tworzonego przez AI”.

Podczas rozmowy Huang pochwalił ElevenLabs za wkład w cyfrowe dostarczanie jego własnego głosu, mówiąc: – Za każdym razem, gdy mój głos jest odtwarzany cyfrowo przy użyciu sztucznej inteligencji, korzystam z platformy ElevenLabs – mówił. – Speech-to-text to tylko technologia. Text-to-speech to sztuka.

Jensen Huang, szef Nvidi – tylko on był w stanie ograć Donalda Trumpa

Huang dodał też, że technologia ElevenLabs wnosi emocjonalną głębię: „Dostarczając emocje, dostarczasz także empatię… tworzysz więź”.

Inwestycje NVIDII w brytyjskie „fabryki AI”

Inwestycja Nvidii w polski start-up to kluczowy element szerszej strategii koncernu w Wielkiej Brytanii, w której również działa ElevenLabs i korzysta z brytyjskiego rządowego wsparcia innowacyjnych firm. Inwestycja ma związek z niedawną wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii, która zakończyła się podpisaniem paktu technologicznego o wartości 42 mld dol. w dziedzinie AI i komputerów kwantowych. Porozumienie „Technology Prosperity Deal” ma na celu stworzenie „pokoleniowego przełomu” w relacjach obu krajów, wspierając wspólne badania. Nvidia planuje znaczące inwestycje w brytyjską infrastrukturę AI. 

Koncern niedawno stał się najcenniejszą firmą technologiczną świata z wyceną ponad 4 bln dol.

Technologia rozwijana przez start-up, dostępna za pośrednictwem interfejsu API, sprawia, że treści c
Polska AI wzbudziła kontrowersje i podbiła Amerykę. Firma z astronomiczną wartością

Czym jest ElevenLabs?

ElevenLabs, założone w 2022 r. przez byłych pracowników Google i Palantira – Piotra Dąbkowskiego i Matiego Staniszewskiego – szybko stało się liderem technologii głosowych AI. Firma rozwija modele do text-to-speech, speech-to-text oraz agentów głosowych wykorzystywanych w grach czy mediach. Jej wrześniowa oferta odkupu udziałów od pracowników wyceniła spółkę na 6,6 mld dol. Polskie korzenie mają jeszcze tylko dwa jednorożce – Docplanner (łączy pacjentów z lekarzami) i Booksy (umożliwia zdalne rezerwacje m.in. u fryzjera czy kosmetyczki).

Technologia rozwijana przez start-up, dostępna za pośrednictwem interfejsu API, sprawia, że treści cyfrowe są powszechnie dostępne, w dowolnym języku i z dowolnym głosem brzmiącym bardzo naturalnie. Technologia ta obejmuje takie zastosowania, jak tłumaczenie tekstu na mowę (w wielu językach), klonowanie głosów, zmienianie głosów w ścieżce audio, tworzenie zupełnie nowych głosów, a także inne narzędzia do edycji głosu.

O polskiej firmie głośno w USA. Ożywiła gwiazdy Hollywood w kontrowersyjny sposób

Nie obeszło się bez kontrowersji, bo technologię firmy można używać np. do dubbingu, ale również do tworzenia deepfake’ów. Za pomocą jej rozwiązania przestępcy zaczęli tworzyć fałszywe wiadomości, reklamy, np. podszywając się pod znane osoby.

Choć firma założyła siedzibę w Nowym Jorku, nie zapomina o Polsce. W listopadzie uruchomiła swoją centralę na Europę i centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie.

