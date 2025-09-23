Nvidia inwestuje w najcenniejszy polski start-up. To partnerstwo ma zmienić AI

Prezes kalifornijskiego koncernu Jensen Huang i współzałożyciel ElevenLabs Mati Staniszewski poinformowali o tym we wspólnym nagraniu wideo. - Z radością dzielimy się informacją, że Nvidia inwestuje w ElevenLabs, przy wsparciu Jensena Huanga. Wizyta państwowa USA w Wielkiej Brytanii w ubiegłym tygodniu wzmocniła więzi w zakresie sztucznej inteligencji. Ponieważ nasze korzenie pogłębiają się w obu krajach, to partnerstwo i rozmowa były idealnym zwieńczeniem tego procesu – stwierdził Staniszewski, który założył najbardziej znany za granicą i najcenniejszy polski start-up wraz z Piotrem Dąbkowskim. Szczegółów dotyczących tej współpracy na razie nie podano.

Reklama Reklama

Głos jako sztuka: Huang o technologii ElevenLabs

W opublikowanym przez ElevenLabs nagraniu Huang i Staniszewski dyskutowali o ewolucji i przyszłości dźwięku opartego na AI. W materiale podkreślono, że ElevenLabs od pierwszych dni współpracowało z Nvidią i „od samego początku Jensen podzielał naszą wizję mocy głosu i dźwięku tworzonego przez AI”.

Podczas rozmowy Huang pochwalił ElevenLabs za wkład w cyfrowe dostarczanie jego własnego głosu, mówiąc: – Za każdym razem, gdy mój głos jest odtwarzany cyfrowo przy użyciu sztucznej inteligencji, korzystam z platformy ElevenLabs – mówił. – Speech-to-text to tylko technologia. Text-to-speech to sztuka.