Disney inwestuje w OpenAI. To rewolucja w tworzeniu filmów wideo

Na mocy porozumienia użytkownicy sieci społecznościowej Sora będą mogli tworzyć materiały wideo z udziałem ponad 200 animowanych postaci Disneya. Wśród nich znajdą się Myszka Miki, Kopciuszek i postacie z „Krainy Lodu”, „Vaiany” czy „Toy Story”. Uwzględniono również animowane postacie z Marvela i Lucasfilmu, w tym Czarnej Pantery oraz bohaterów „Gwiezdnych wojen”, takich jak Yoda — choć umowa nie obejmuje podobizn ani głosów aktorskich. Użytkownicy ChatGPT będą mogli poprosić o tworzenie obrazów z użyciem postaci Disneya.

Ponad 200 postaci Disneya trafia do AI. Jak chronić twórców?

„Szybki rozwój sztucznej inteligencji stanowi ważny moment dla naszej branży. Dzięki współpracy z OpenAI w sposób przemyślany i odpowiedzialny rozszerzymy zasięg naszego opowiadania historii za pomocą generatywnej AI, jednocześnie szanując i chroniąc twórców oraz ich dorobek”, powiedział dyrektor generalny Disneya, Robert A. Iger, cytowany przez CNN.

OpenAI, które było krytykowane za naruszanie praw autorskich, podkreśliło, że kontrakt pokazuje, iż środowisko kreatywne i AI mogą współistnieć. „Disney to światowy złoty standard w opowiadaniu historii i cieszymy się, że możemy współpracować, aby Sora i ChatGPT Images rozszerzyły możliwości tworzenia i doświadczania świetnych treści” — powiedział Sam Altman, współzałożyciel i CEO OpenAI. „Ta umowa pokazuje, że firmy AI i liderzy kreatywni mogą współpracować odpowiedzialnie, promując innowacje służące społeczeństwu, szanując znaczenie kreatywności i pomagając dziełom dotrzeć do nowych, ogromnych odbiorców”.

Wkrótce po ogłoszeniu Iger i Altman zasiedli razem do rozmowy z Davidem Faberem z CNBC. Szef Disneya podkreślił w trakcie wywiadu, że umowa „w żaden sposób nie stanowi zagrożenia dla twórców”. „W rzeczywistości przeciwnie — moim zdaniem to ich honoruje i szanuje, ponieważ wiąże się z nią opłata licencyjna” — powiedział Iger, dodając później, że celem jest „nadal honorować, szanować i doceniać całą społeczność twórców”.