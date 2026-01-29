Starlink Elona Muska jak domek z kart? Nowe badania alarmują

Burze słoneczne zazwyczaj oddziałują na satelity na dwa główne sposoby. Pierwszym skutkiem jest nagrzewanie atmosfery. Gdy burza słoneczna dociera do Ziemi, powoduje rozszerzenie i zagęszczenie górnych warstw atmosfery, co zwiększa opór działający na satelity. Ten dodatkowy opór zmusza satelity do zużywania większej ilości paliwa, aby utrzymać orbitę, a także zwiększa niepewność co do ich dokładnego położenia. W rezultacie muszą one wykonywać dodatkowe manewry unikowe, aby zapobiec kolizjom.

Drugi efekt może być jeszcze bardziej niszczycielski. Burze słoneczne mogą zakłócać lub całkowicie unieruchamiać systemy nawigacji i łączności satelitów. Gdy do tego dojdzie, satelity mogą nie być w stanie reagować na zagrożenia pojawiające się na ich drodze. W połączeniu ze zwiększonym oporem atmosferycznym i rosnącą niepewnością położenia, taka utrata kontroli może szybko doprowadzić do poważnego wypadku.

Jak burze słoneczne wpływają na satelity na orbicie

Najbardziej znanym skutkiem masowych kolizji satelitów jest tzw. syndrom Kesslera. W tym scenariuszu szczątki powstałe w wyniku zderzeń gromadzą się wokół Ziemi, czyniąc niemal niemożliwym wysyłanie nowych statków kosmicznych bez ryzyka ich zniszczenia. Badacze postanowili pokazać, jak szybko może rozpocząć się kryzys. W tym celu wprowadzili nową miarę nazwaną zegarem CRASH (Collision Realization and Significant Harm – „urzeczywistnienie kolizji i poważna szkoda”).

Korzystając z tej miary, obliczyli, że w czerwcu 2025 r. całkowita utrata możliwości sterowania manewrami unikania kolizji doprowadziłaby do katastrofalnego zderzenia w ciągu około 2,8 dnia. Dla porównania, w podobnych warunkach w 2018 r., przed gwałtownym rozwojem megakonstelacji, na taką kolizję trzeba byłoby czekać około 121 dni. Ryzyko staje się jeszcze bardziej alarmujące w krótszych horyzontach czasowych. Utrata kontroli choćby na 24 godziny wiąże się z 30-proc. prawdopodobieństwem poważnej kolizji, która mogłaby zapoczątkować długą reakcję łańcuchową prowadzącą do syndromu Kesslera.

Zbyt mało czasu na reakcję. Burze słoneczne mogą sparaliżować system

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów burz słonecznych jest to, jak niewiele czasu dają na przygotowanie się. W wielu przypadkach ostrzeżenia pojawiają się zaledwie dzień lub dwa wcześniej. Nawet przy takim wyprzedzeniu operatorzy mają ograniczone możliwości działania poza próbami ochrony najbardziej wrażliwych systemów. Burze słoneczne tworzą szybko zmieniające się środowisko atmosferyczne, które wymaga stałego monitorowania i kontroli w czasie rzeczywistym. Jeśli ta kontrola w czasie rzeczywistym zostanie utracona, artykuł sugeruje, że mogą pozostać tylko nieliczne dni na jej przywrócenie, zanim cały system się załamie.