Randki w schronach i prysznic. Izraelczycy tworzą aplikacje czasu wojny

Dla niektórych mieszkańców Izraela nawet wzięcie prysznica stało się ryzykowne. Martine Berkowitz była jedną z wielu osób, które narzekały, że próby umycia się przerywały alarmy rakietowe – aż pięć razy drugiego dnia wojny – informuje izraelski portal JTA.org.

Aplikacja, która podpowiada, kiedy bezpiecznie wziąć prysznic

Dla programisty Bena Greenberga, ojca nastolatków, skarga Berkowitz brzmiała znajomo. Stworzył więc aplikację „Best Shower Time”, która podaje procentowe ryzyko, że prysznic zostanie przerwany alarmem. Informacje o aplikacji szybko rozeszły się w mediach społecznościowych i to, co początkowo było narzędziem dla jego rodziny, przyciąga dziś około 5 tys. użytkowników dziennie. Greenberg podkreśla, że „to nie jest aplikacja-żart”.

Aplikacja korzysta z danych o alertach w czasie rzeczywistym z systemu Home Front Command, a wynik opiera się na czterech czynnikach: czasie, jaki upłynął od ostatniego alarmu, średniej przerwie między alarmami w sześciogodzinnym oknie czasowym, tym, czy częstotliwość alarmów rośnie czy maleje, oraz łącznej liczbie alertów w ciągu ostatnich 24 godzin – informuje JTA.org. Te dane są ważone i przeliczane na jeden wynik, który pojawia się po otwarciu aplikacji.