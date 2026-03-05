Randki w schronach i prysznic. Izraelczycy tworzą aplikacje czasu wojny

Izraelczycy chronią się w podziemnym parkingu podczas nalotu w Tel Awiwie w Izraelu
Dla niektórych mieszkańców Izraela nawet wzięcie prysznica stało się ryzykowne. Martine Berkowitz była jedną z wielu osób, które narzekały, że próby umycia się przerywały alarmy rakietowe – aż pięć razy drugiego dnia wojny – informuje izraelski portal JTA.org.
Dla programisty Bena Greenberga, ojca nastolatków, skarga Berkowitz brzmiała znajomo. Stworzył więc aplikację „Best Shower Time”, która podaje procentowe ryzyko, że prysznic zostanie przerwany alarmem. Informacje o aplikacji szybko rozeszły się w mediach społecznościowych i to, co początkowo było narzędziem dla jego rodziny, przyciąga dziś około 5 tys. użytkowników dziennie. Greenberg podkreśla, że „to nie jest aplikacja-żart”.
Aplikacja korzysta z danych o alertach w czasie rzeczywistym z systemu Home Front Command, a wynik opiera się na czterech czynnikach: czasie, jaki upłynął od ostatniego alarmu, średniej przerwie między alarmami w sześciogodzinnym oknie czasowym, tym, czy częstotliwość alarmów rośnie czy maleje, oraz łącznej liczbie alertów w ciągu ostatnich 24 godzin – informuje JTA.org. Te dane są ważone i przeliczane na jeden wynik, który pojawia się po otwarciu aplikacji.
Użytkownicy mogą następnie ustawić własne parametry – na przykład ile zwykle trwa ich prysznic i ile czasu zapasu potrzebują później, aby się wysuszyć i dotrzeć do schronu. A dla tych, którzy mają skłonność do dłuższych przerw w łazience, Greenberg dodał osobną opcję opartą na tej samej zasadzie.
Nie jest to jedyna aplikacja skupiająca się w ostatnich dniach na kwestiach podstawowej higieny. Inna aplikacja, „Can I Shower Now?”, również zdobyła swoich zwolenników.
„Best Shower Time” to nie jedyna aplikacja, która stała się w Izraelu popularna. „Home Front Command” – aplikacja izraelskiej armii dostępna po hebrajsku, arabsku, rosyjsku i angielsku – wykorzystuje GPS, aby ustalić, gdzie się znajdujesz, i wysyła powiadomienia tylko wtedy, gdy zagrożona jest twoja okolica. Oferuje osobne alerty dotyczące rakiet, pocisków oraz incydentów terrorystycznych – informuje izraelski portal JTA.org.
Aplikacja „Bomb Shelter Locator” ułatwia poszukiwanie schronu. Zawiera około 20 tys. oficjalnych lokalizacji, oferuje mapy miast dostępne offline i trasy dojścia pieszo, a także szacuje czas potrzebny, by dotrzeć do najbliższej chronionej przestrzeni.
Dla osób, które nie mogą szybko biec, powstała aplikacja „Purple Vest”. Osoby z niepełnosprawnościami lub starsi mieszkańcy mogą wcześniej się zarejestrować i podczas alarmu poprosić o pomoc. Wolontariusze korzystający z aplikacji mogą ich zlokalizować i pomóc w dotarciu do schronu lub w dostarczeniu pilnych zapasów.
Dla innych schrony zaczynają się zmieniać w nieoczekiwane przestrzenie towarzyskie. Aplikacja „Hooked”, pierwotnie stworzona do szybkich randek podczas wydarzeń, stała się teraz sposobem na przełamanie lodów w schronach. Osoby w schronie umieszczają przy wejściu kod QR, a single, którzy go zeskanują, mogą zobaczyć, kto jeszcze w tym samym bunkrze ma taki sam status związku.
