Randki w schronach i prysznic. Izraelczycy tworzą aplikacje czasu wojny

Smartfony stały się dla Izraelczyków tak samo niezbędne jak schrony – od rozpoczęcia ataków na Iran ruch internetowy wzrósł o 25 proc. Od alarmów w aplikacji wojska po rodzaj Tindera dla ludzi w schronach i liczne aplikacje informujące, kiedy bezpiecznie wziąć prysznic – Izraelczycy próbują zdigitalizować panikę i uczynić ją bardziej znośną.

Aktualizacja: 05.03.2026 15:41 Publikacja: 05.03.2026 11:20

Izraelczycy chronią się w podziemnym parkingu podczas nalotu w Tel Awiwie w Izraelu

Foto: Kobi Wolf/Bloomberg

Foto: Kobi Wolf/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega działanie aplikacji „Best Shower Time” i jak pomaga w planowaniu codziennych czynności podczas zagrożeń?
  • Dlaczego aplikacja „Home Front Command” jest kluczowym narzędziem dla obywateli Izraela w zapewnieniu bezpieczeństwa?
  • Jak aplikacja „Bomb Shelter Locator” ułatwia odnajdywanie najbliższych schronów w razie ataku?
  • W jaki sposób aplikacja „Purple Vest” wspiera osoby starsze i niepełnosprawne podczas alarmów rakietowych?

Dla niektórych mieszkańców Izraela nawet wzięcie prysznica stało się ryzykowne. Martine Berkowitz była jedną z wielu osób, które narzekały, że próby umycia się przerywały alarmy rakietowe – aż pięć razy drugiego dnia wojny – informuje izraelski portal JTA.org.

Aplikacja, która podpowiada, kiedy bezpiecznie wziąć prysznic

Dla programisty Bena Greenberga, ojca nastolatków, skarga Berkowitz brzmiała znajomo. Stworzył więc aplikację „Best Shower Time”, która podaje procentowe ryzyko, że prysznic zostanie przerwany alarmem. Informacje o aplikacji szybko rozeszły się w mediach społecznościowych i to, co początkowo było narzędziem dla jego rodziny, przyciąga dziś około 5 tys. użytkowników dziennie. Greenberg podkreśla, że „to nie jest aplikacja-żart”.

Czytaj więcej

Kobiety ubrane w tradycyjne chińskie stroje spacerują ulicą w Qingdao, w prowincji Shandong we wscho
AI
Kobiety zakochują się w sztucznej inteligencji. Duży problem dla Pekinu

Aplikacja korzysta z danych o alertach w czasie rzeczywistym z systemu Home Front Command, a wynik opiera się na czterech czynnikach: czasie, jaki upłynął od ostatniego alarmu, średniej przerwie między alarmami w sześciogodzinnym oknie czasowym, tym, czy częstotliwość alarmów rośnie czy maleje, oraz łącznej liczbie alertów w ciągu ostatnich 24 godzin – informuje JTA.org. Te dane są ważone i przeliczane na jeden wynik, który pojawia się po otwarciu aplikacji.

Foto: Can I Shower?

Użytkownicy mogą następnie ustawić własne parametry – na przykład ile zwykle trwa ich prysznic i ile czasu zapasu potrzebują później, aby się wysuszyć i dotrzeć do schronu. A dla tych, którzy mają skłonność do dłuższych przerw w łazience, Greenberg dodał osobną opcję opartą na tej samej zasadzie.

Nie jest to jedyna aplikacja skupiająca się w ostatnich dniach na kwestiach podstawowej higieny. Inna aplikacja, „Can I Shower Now?”, również zdobyła swoich zwolenników.

Nowe aplikacje pomagają przetrwać codzienność w czasie alarmów

„Best Shower Time” to nie jedyna aplikacja, która stała się w Izraelu popularna. „Home Front Command” – aplikacja izraelskiej armii dostępna po hebrajsku, arabsku, rosyjsku i angielsku – wykorzystuje GPS, aby ustalić, gdzie się znajdujesz, i wysyła powiadomienia tylko wtedy, gdy zagrożona jest twoja okolica. Oferuje osobne alerty dotyczące rakiet, pocisków oraz incydentów terrorystycznych – informuje izraelski portal JTA.org.

Czytaj więcej

System wykorzystuje system rozpoznawania twarzy, by nie zaatakować domowników
Technologie
Gazem i farbą. Nowoczesny system ochrony przed włamywaczami wzbudził kontrowersje

Mapy schronów i pomoc dla osób starszych

Aplikacja „Bomb Shelter Locator” ułatwia poszukiwanie schronu. Zawiera około 20 tys. oficjalnych lokalizacji, oferuje mapy miast dostępne offline i trasy dojścia pieszo, a także szacuje czas potrzebny, by dotrzeć do najbliższej chronionej przestrzeni.

Czytaj więcej

Aplikacja Home Front Command izraelskiego rządu ostrzegła cywilów przed 10 tys. zagrożeń od czasu pi
IT
Dzięki tej popularnej aplikacji Izraelczycy ratują życie. Uderzyli w nią hakerzy

Dla osób, które nie mogą szybko biec, powstała aplikacja „Purple Vest”. Osoby z niepełnosprawnościami lub starsi mieszkańcy mogą wcześniej się zarejestrować i podczas alarmu poprosić o pomoc. Wolontariusze korzystający z aplikacji mogą ich zlokalizować i pomóc w dotarciu do schronu lub w dostarczeniu pilnych zapasów.

Randki w schronach przeciwbombowych

Dla innych schrony zaczynają się zmieniać w nieoczekiwane przestrzenie towarzyskie. Aplikacja „Hooked”, pierwotnie stworzona do szybkich randek podczas wydarzeń, stała się teraz sposobem na przełamanie lodów w schronach. Osoby w schronie umieszczają przy wejściu kod QR, a single, którzy go zeskanują, mogą zobaczyć, kto jeszcze w tym samym bunkrze ma taki sam status związku.

