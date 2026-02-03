Tak ma wyglądać pierwszy składany iPhone. Wyciekły data premiery, cena i specyfikacja

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowatorskie rozwiązanie wybrał Apple zamiast popularnego systemu "clamshell"?

Jak może być cena składanego iPhone'a?

Jaki wpływ może mieć debiut "składaka" od Apple na rynek smartfonów?

Choć wielu fanów marki liczyło na kompaktowy telefon typu clamshell, przypominający serię Galaxy Z Flip, Apple zdecydowało się na inny krok. Jak wynika z informacji przekazanych przez Marka Gurmana z Bloomberga oraz analityka Ming-Chi Kuo, pierwszy składany smartfon z logo nadgryzionego jabłka otrzyma konstrukcję rozkładaną jak książka. To bezpośrednie uderzenie w segment, w którym obecnie króluje Samsung ze swoją linią Fold.

Zaporowa cena?

Urządzenie ma imponować parametrami wyświetlaczy. Wedle przecieków, wewnątrz znajdziemy panel o przekątnej 7,8 cala, który – co kluczowe – ma być pozbawiony widocznego zagięcia, co od lat stanowiło największe wyzwanie konstrukcyjne dla inżynierów. Na zewnątrz użytkownicy otrzymają zaś do dyspozycji 5,5-calowy ekran, pozwalający na wygodną obsługę bez konieczności otwierania urządzenia. Apple ma odejść od klasycznego układu elementów. Przyciski głośności zostaną prawdopodobnie przeniesione na górną krawędź obudowy, co ma ułatwić obsługę w różnych trybach rozłożenia. Z tyłu urządzenia znajdzie się całkowicie czarna wyspa aparatów z dwoma obiektywami ułożonymi poziomo. Z kolei na froncie zobaczymy odświeżoną, mniejszą wersję Dynamic Island z pojedynczym aparatem do selfie. Największym zaskoczeniem może być jednak to, co znajdzie się w środku – inżynierowie z Cupertino planują wyposażyć składanego iPhone’a w największe ogniwo w historii marki. W mediach społecznościowych pojawiły się sugestie o baterii o pojemności 6000 mAh, która zapewni komfort pracy przy tak dużej powierzchni ekranu.

Za tak zaawansowaną technologię przyjdzie jednak słono zapłacić. Samik Chatterjee z JPMorgan przewiduje, że cena urządzenia zostanie ustalona na poziomie 1999 dol. W polskiej dystrybucji, po doliczeniu podatków, może to oznaczać kwotę zbliżającą się do psychologicznej bariery 10 tys. zł.