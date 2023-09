Dziś debiut „Widma wolności”. „Cyberpunk” odżył i znów napędza CD projekt

– Jednak spodziewałbym się, że jeżeli ktoś zdecydował się odpalić grę właśnie teraz, to prawdopodobnie zakupi dodatek, którego marketing go do gry przyciągnął – podsumowuje analityk Ipopemy Securities.

Wtóruje mu Krzysztof Tkocz z DM BDM. – Premiera „Widma wolności” zapowiada się obiecująco. Po aktualizacji „Cyberpunka” gracze wrócili do Night City, a w weekend gra osiągnęła najwyższy szczyt od stycznia 2021 r. (169,7 tys. graczy) – podkreśla analityk. Według jego szacunków w tym momencie przedsprzedaż dodatku kształtuje się na poziomie 1,7–1,9 mln kopii, a sprzedaż wersji podstawowej od momentu aktualizacji oscyluje w okolicach 1/4 całej sprzedaży tej gry z II kwartału 2023 r.

W ostatnim raporcie (za II kwartał) przedsprzedaż dodatku była jeszcze słaba, co można wytłumaczyć tym, że wypracowywał on przychody tylko przez trzy tygodnie (nominalnie około 19 mln zł).

– Ostatni tydzień to już regularna obecność dodatku w TOP 10 rankingu Steam. Poprzedni tydzień (zakończony 19 września) dodatek zakończył na 16. miejscu vs. na 31. we wcześniejszym tygodniu. Sądzę, że tydzień zakończony 26 września powinien przełożyć się na ok. 7–9. miejsce. Nie widzę zagrożenia dla mojej prognozy sprzedaży ok. 3,5 mln kopii dodatku w tym roku – mówi Kacper Koproń, ekspert Trigon DM.

Czekając na „Wiedźmina”

Według ostatniej ankiety Bloomberga oczekiwania rynku dotyczące sprzedaży dodatku są w przedziale 3–4,5 mln kopii. „Widmo wolności” jest utrzymane w klimacie szpiegowskiego thrillera. Premiera odbędzie się na konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz na PC. W poniedziałek, czyli w przeddzień premiery, studio opublikowało zwiastun, w którym można usłyszeć piosenkę przewodnią dodatku w wykonaniu Dawida Podsiadły, jednego z najpopularniejszych polskich artystów.